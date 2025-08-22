ผู้ว่าฯ ตรังแถลงรวบมือสังหาร “กำนันเล้น” หลังหนีไปอยู่เกาะลันตา สารภาพโกรธแค้นส่วนตัว

ตรัง - ผู้ว่าฯ ตรังแถลงข่าวผลการจับกุมหนุ่มชาว ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ผู้ต้องหาคดีฆ่า “กำนันเล้น” กำนัน ต.นาวง หลังหลบหนีไปอยู่ที่เกาะลันตา จ.กระบี่ สารภาพมูลเหตุมาจากประเด็นความโกรธแค้นส่วนตัว
วันนี้ (22 ส.ค.) ที่ สภ.ห้วยยอด จ.ตรัง นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการแถลงข่าวผลการจับกุมผู้ต้องหาคดีฆ่านายบัณฑิต รองพล หรือ “กำนันเล้น” กำนันตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอห้วยยอด ที่พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลเชื่อมโยงพบว่า นายธวัชชัย หรือ นายดอ บัวปลื้ม อายุ 33 ปี ชาวตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นผู้ก่อเหตุ จึงได้ขออนุมัติหมายจับต่อศาลจังหวัดตรัง
กระทั่งต่อมาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดกองปราบปราม ชุดสืบสวนตำรวจภูธร ภาค 9 ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตรัง และ สภ.ห้วยยอด ได้บูรณาการกำลังเข้าจับกุม นายธวัชชัย บัวปลื้ม ผู้ต้องหา ได้ที่บริเวณห้องเช่าเลขที่ 375/1 หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ในชั้นจับกุมได้แจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับว่า กระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้มีอาวุธปืนติดตัวและไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์
นายธวัชชัย บัวปลื้ม ผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมนำชี้จุดที่ผู้ต้องหาทิ้งอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ แต่ยังค้นหาไม่พบ พร้อมทั้งยังนำผู้ต้องหาไปชี้รถยนต์คันที่ผู้ตายนั่งในขณะเกิดเหตุ และชี้รอยกระสุนปืนที่ได้ก่อเหตุยิงผู้ตาย ตลอดจนนำตัวไปชี้รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กข 5916 พังงา ซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ที่ผู้ต้องหาใช้เป็นยานพาหนะก่อเหตุและหลบหนีหลังก่อเหตุ ส่วนเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุ ผู้ต้องหารับว่า ได้นำไปเผาทิ้งแล้ว
ส่วนสาเหตุของการลงมือสังหารนั้นรับสารภาพว่า มาจากประเด็นความโกรธแค้นส่วนตัว จึงควบคุมตัวผู้ต้องหานำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป