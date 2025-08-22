ปิดโครงการ SEA นิคมอุตสาหกรรมจะนะ สภาพัฒน์เตรียมนำแผนแม่บทเสนอคณะรัฐมนตรี

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สภาพัฒน์ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการการจัดทําการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA สําหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ตามข้อเสนอของกลุ่มคัดค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ
วันนี้ (22 ส.ค.) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ปรึกษาโครงการ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 8 เวทีที่ 45 (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการการจัดทําการประเมิน สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สําหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม และมีนายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมปาฐกถาพิเศษ
โครงการดังกล่าวเป็นการดําเนินการที่เกิดขึ้นมาจากมติคณะรัฐมนตรี ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ภายหลังจากการคัดค้านโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ.จะนะ จ.สงขลา ที่จะมีการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 และนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่หลังท่า มูลค่ารวม 18,680 ล้านบาท ของชาวบ้านเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น และมีข้อเสนอให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และให้ชะลอโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะไว้ก่อน จนกว่ามีการทำ SEA แล้วเสร็จ
คณะรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้ สศช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และแผนแม่บทต่างๆ โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ ซึ่งที่ผ่านมากว่า 2 ปีครึ่ง สศช. ได้มากกว่า 40 เวที มีผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเกี่ยวข้องทั้งในรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งภาคประชาชน และชุมชน ภาคประชาสังคม หน่วยงานภาคเอกชนและผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ การปกครอง ท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สื่อ ผู้นําศาสนาและผู้นําทางจิตวิญญาณ และภาครัฐ ส่วนกลางในพื้นที่จังหวัดสงขลาและปัตตานี รวมถึงประชาชนทั่วไปในพื้นที่ที่มีความสนใจ เพื่อร่วมกันจัดทํา แผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ด้วยกระบวนการ SEA
การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการฯ ในวันนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และร่างแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี รวมถึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของโครงการ
ประกอบด้วย 2 ช่วงหลัก คือ ช่วงที่ 1 การนําเสนอร่างรายงาน SEA โดย ดร.สินาด ตรีวรรณไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา ระบบบริหาร ม.อ. และการนําเสนอร่างแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี โดย ผศ.ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจเพื่อสังคม ม.อ. จากนั้น เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ พันธกิจสังคม ม.อ. เป็นผู้ดําเนินรายการ
ช่วงที่ 2 ปาฐกถาพิเศษ “ทิศทางการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลกับแผนแม่บทการพัฒนาเชิง พื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานีสู่ความยั่งยืน” โดยนายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย จากนั้น เปิดเวทีให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปผลการประชุม โดย ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า เป็นผู้ดําเนินรายการ รวมทั้ง ปิดการประชุม โดย ผู้แทนจากสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผลการศึกษาที่สําคัญ พบว่า แผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานีมีเป้าหมาย ในการพัฒนาทั้ง 2 จังหวัดไปสู่การเป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน บนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางวัฒนธรรม” ที่ให้ความสําคัญใน 3 หลัก ได้แก่ (1) การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาและปัตตานีสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ (2) การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการสร้างสังคมเป็นธรรมและมีสันติสุข และ (3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาฐานทรัพยากรอย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาภาคเศรษฐกิจหลักที่เป็นฐานรายได้สําคัญ อย่างการท่องเที่ยว การศึกษา สุขภาพ การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงศักยภาพพลังงานทดแทน และการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ การมีส่วนร่วม และการแก้ปัญหาสังคมในพื้นที่
แผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แล้ว สศช. ในฐานะหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีในการดําเนินโครงการฯ จะนําแผนแม่บทดังกล่าวเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป