เพลิงไหม้หอพักนักเรียน บนเกาะสมุย เผาวอดห้องต้นเพลิง นักศึกษาปลอดภัยทุกคน

สุราษฎร์ธานี - เกิดเหตุไฟไหม้ตึกหอพักนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ บนเกาะสมุย ระดมรถดับเพลิงทั้งรัฐและเอกชน เข้าสกัดเพลิง จนสามารถควบคุมสถานการณ์เพลิงไหม้ นักศึกษาปลอดภัย
เมื่อเวลา 13.20 น.วันนี้ ( 22 ส.คน. 68) ศูนย์วิทยุ 191 สภ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับแจ้ง เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ หมู่ 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้แจ้งให้ ร.ต.อ.นาวี จิตรบาล รอง.สว.สอบสวน สภ.เกาะสมุย พร้อมประสานไปที่หน่วยรถดับเพลิงเทศบาลนครเกาะสมุย และรถดับเพลิงจากเอกชน
จากนั้นเดินทางไปตรวจสอบ พร้อมด้วย นายชัชชัย มณี ปลัดอาวุโสอำเภอเกาะสมุย พ.ต.ท.สุเมธ สวัสดี สวป.สภ.เกาะสมุย และกำลังเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเกาะสมุย เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ หน่วยกู้ภัยจากองค์กรต่างๆ ระดมรถดับเพลิง เข้าทำการฉีดน้ำ
โดยจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ พบว่า ต้นเพลิง เกิดขึ้นที่ตึกหอพักนักเรียนบริเวณชั้นที่ 2 มีควันไฟพวยพุง และกำลังลุกลามไปยังชั้นที่ 3 ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ มา
ในเบื้องต้นจากการตรวจสอบ พบว่าภายในหอพักจุดต้นเพลิงไฟไหม้เสียหายทั้งหมด ส่วนนักเรียนและเจ้าหน้าที่ ปลอดภัยทุกคน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ สภ.เกาะสมุย ซึ่งต้องประสานเจ้าหน้าที่จากกองพิสูตรหลักฐาน 8 มาตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป