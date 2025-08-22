พบศพ หนุ่มจีนสัญชาติอเมริกัน ดับปริศนา ถูกคลื่นซัดเกยริมหาดป่าตอง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตะลึง! พบศพหนุ่มจีนสัญชาติ สัญชาติอเมริกัน เสียชีวิตปริศนา ถูกคลื่นซัดเกยตื้นหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต
วันนี้ (22 สิงหาคม 2568 ) เวลาประ13.30 น.พ.ต.ท.(หญิง)ชมภูนุช อนันตญากุล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต ได้รับแจ้งจาก ศูนย์รับแจ้งเหตุวิทยุสภ. ป่าตองว่ามี พบศพเกยหน้าหาดป่าตอง ใกล้สะพานคอรันบีช ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ ขอให้เดินทางไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ด้วย
หลังรับแจ้งจึงรายงานให้พ.ต.อ.เฉลิมชัย เหิรสวัสดิ์ ผกก.สภ.ป่าตอง ทราบ จึงพร้อมชุดสืบสวนและจนท. มูลนิธิ กุศลธรรมภูเก็ต จุดป่าตองรุดไปที่เกิดเหตุ พบศพชายชาวต่างชาตินอนอยู่บริเวณหน้าหาด จากนั้นได้มีเพื่อนของผู้เสียชีวิตมายืนยันว่าเป็นศพของนายโชโก ฌอน ไซสุ (Mr.Shogo Sean Saisu) อายุ 28 ปี สัญชาติ สหรัฐอเมริกา
จากนั้นจึงได้มอบร่างผู้เสียชีวิต ให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตนำไปยัง รพ.ป่าตอง เพื่อให้แพทย์นิติเวชสูตรพลิกศพหาสาเหตุ การตายอย่างละเอียดก่อนประสานสถานทูตสหรัฐอเมริกา ต่อไป