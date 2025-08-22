สลด! สาวเมียนมาร์ ผูกคอตัว ดับคาห้องขัง ด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สลด! สาวเมียนมาร์ ผูกคอตัว ดับคาห้องขัง ภายในห้องควบคุมของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ระหว่างรอส่งตัวกลับ หลังถูกปล่อยตัวจากเรือนจำภูเก็ต
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 เวลา 07.55 น.พ.ต.ท.วีรยุทธ ธัญสิริสุขวรกุล สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ สภ.เมืองภูเก็ต ว่ามีผู้เสียชีวิตภายในห้องควบคุมของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ขอให้เดินทางไปตรวจสอบด้วย
หลังรับแจ้งจึงรายงาน พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต ทราบ พร้อมทั้งแจ้งแพทย์นิติเวช ปลัดอำเภอ อัยการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมในการชันสูตร โดยทราบว่าก่อนเกิดเหตุ นางสาวทิก ดาลี (MISS.HTIKE DARLEE) อายุ 29 ปี สัญชาติ เมียนมาร์ เพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2568 ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ถลาง ไปรับตัวที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ต่อมาได้ส่งตัวที่ สภ.ป่าตอง ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ นำตัวส่งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 21 ส.ค.2568 เวลา 14.30 น. ตามปจว.ข้อรับตัวของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตข้อที่ 8
โดยผู้ต้องขังดังกล่าวถูกควบคุมอยู่ในห้องควบคุมคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ โดยในห้องดังกล่าวมีผู้ต้องหาหญิง 2 คน ต่อมาจากภาพกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพ เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2568 เวลาประมาณ 05.03 น.นางสาวทิก ดาลี(MISS.HTIKE DARLEE) ได้ใช้เชือกกางเกงผูกไว้กับลูกกรงและผูกคอในห้องขัง จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย ซึ่งเป็นการกระทำของผู้ต้องขังเอง
ต่อมาได้ประสานเจ้าหน้าที่กุศลธรรมภูเก็ตมารับร่างนางสาวทิก ดาลี ไปไว้ที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อประสานสถานทูตและติดต่อญาติมารับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป