กระบี่จัดมหกรรมลูกปัดอันดามันเชื่อมโยงอรยธรรมโลก

กระบี่ - จ.กระบี่ จัดงานมหกรรมลูกปัดอันดามันเชื่อมโยงอารยธรรมโลก กระตุ้นการท่องเที่ยว และ สืบสานรักษาต่อยอดคงไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีพื้นถิ่น รวมถึงการสร้างรายได้แก่คนในชุมชน
นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางศรินทิพย์ ศีลาเทวากูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ และประธานชมรมแม่บ้านหมาดไทยจังหวัดกระบี่ ร่วมเปิดงานมหกรรมลูกปัดอันดามันเชื่อมอารยธรรมโลก 2025 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2568 ที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันจังหวัดกระบี่ ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ เขตเทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
นายชัยวุฒ ครุฑมาศ หัวหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าจังหวัดกระบี่นอกจากเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญริมฝั่งทะเลอันดามัน ที่มีทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และชุมชนท่องเที่ยวแล้วยังเป็นแหล่งศึกษาโบราณคดีที่สำคัญ โดยได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลในปี 2560 ประกาศให้จังหวัดกระบี่เป็น 1 ใน 3 ของเมืองศิลปะในประเทศไทย ที่มีพื้นที่บุคลากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลาย การส่งเสริมให้เกิดการใช้พื้นที่ในมิติของศิลปะและวัฒนธรรม ในเชิงสร้างสรรค์
จากการค้นพบลูกปัดโบราณในพื้นที่บริเวณตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ได้ทำให้เกิดความสนใจในลูกปัดโบราณมากขึ้น อีกทั้งยังได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์สถานคลองท่อมขึ้น เพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมลูกปัดมีค่าที่ขุดพบและถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับลูกปัดคลองท่อมให้แก่ผู้สนใจ และพิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และยังได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกปัดโบราณที่ขุดพบจากแหล่งต่างๆทั่วประเทศได้อีกด้วย
นายชัยวุฒิ กล่าวอีกว่า กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกระบี่ ปี 2568 โดยกำหนดดำเนินการ 2 จุด คือจุดที่ 1 วัดคลองท่อม หมู่ที่ 2 บ้านคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจุดที่ 2 ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับเทศบาลเมืองกระบี่ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีกระบี่วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด สมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และส่งเสริมศักยภาพด้านท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม สร้างกระแสความนิยมลูกปัดโบราณให้เป็นที่รู้จักและสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พร้อมทั้งการบริการด้านการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมและสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดกระบี่
เช่นการออกบูธจำหน่าย การจัดแสดง การจำหน่ายลูกปัด การจำหน่ายสินค้าชุมชนโอท๊อป การจำหน่ายอาหารพื้นถิ่น กิจกรรมสาธิตเวิคร์ซ๊อป ลูกปัดงานศิลปะ การแสดงดนตรีโฟล์คซอง การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม จัดโปรแกรมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน กิจกรรมเวทีเสวนาตามรอยลูกปัดโบราณสู่การขับเคลื่อนกระบี่ซอฟพาวร์เวอร์ และกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกคนกระบี่สวมผ้าไทยใส่ลูกปัดโบราณ
นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การจัดงานและรูปแบบครั้งนี้เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ท้องถิ่น ท้องที่ และชาวจังหวัดกระบี่ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นการสืบสานรักษา และต่อยอดคงไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีพื้นถิ่น รวมถึงการสร้างรายได้แก่คนในชุมชน ถึงแม้ว่าจังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลัก คือทะเลอันดามันที่มีทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสวยงาม แต่มีห้วงเวลาของการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีวิถีชุมชน ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย จึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน จากกระแสความนิยมลูกปัดโบราณซึ่งเป็นซอฟพาวร์เวอร์ ให้เป็นที่รู้จักและเป็นทางเลือกใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนมากยิ่งขึ้น
