"ทวี" ลั่นกลางสภาฯ เร่งออกกฎกระทรวงคุมกระท่อม ยันใช้กฎหมายพิเศษจัดการเครือข่ายยาเสพติดชายแดนใต้

วันที่ 22 ส.ค. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและหัวหน้าพรรคประชาชาติ ได้ลุกขึ้นตอบกระทู้สดในสภาผู้แทนราษฎร โดยยอมรับว่า สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทยอยู่ในขั้นวิกฤต พร้อมเปิดเผยแผนนโยบายเชิงรุกของรัฐบาลในการปราบปรามเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ โดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ต.อ.ทวี ระบุว่า ปริมาณยาบ้าที่จับกุมได้ในปัจจุบันสูงถึงกว่า 900 ล้านเม็ด เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจจากเดิมที่เคยจับได้เพียง 70 ล้านเม็ดต่อปี และไอซ์กว่า 40,000 กิโลกรัมที่ถูกยึดได้ ทั้งหมดไม่ได้ผลิตในประเทศไทย แต่ถูกลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยมี “นักค้ายาเสพติดรายสำคัญ” เป็นผู้บงการ ซึ่งคนเหล่านี้มักมีสายสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจและข้าราชการบางส่วน ทำให้ดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคง และสถาบันครอบครัวของชาติ
รมว.ยุติธรรม ชี้ว่าพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาส ถือเป็น จุดยุทธศาสตร์สำคัญ ของขบวนการลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติ จึงได้เตรียมมาตรการสำคัญเพื่อจัดการปัญหานี้อย่างเด็ดขาด ได้แก่ การใช้กฎหมายฟอกเงินเพื่อยึดทรัพย์สินของผู้บงการ การใช้กฎหมายพิเศษอย่างกฎอัยการศึก หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กับผู้ค้ารายใหญ่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการซักถามและขยายผลโดยไม่กระทบต่อประชาชน
นอกจากนี้ พ.ต.อ.ทวี ยังกล่าวถึงปัญหาการ "เกียร์ว่าง" ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ โดยเตรียมมอบหมายให้ ป.ป.ส. จัดตั้งชุดเฉพาะกิจเข้าตรวจสอบ หากพบการละเลยจะมีการรายงานตรงต่อคณะรัฐมนตรีทันที พร้อมจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน และพิจารณาโยกย้ายเจ้าหน้าที่ระดับล่างที่ทำงานในพื้นที่นาน เพื่อตัดความสัมพันธ์กับเครือข่ายยาเสพติด
สำหรับประเด็น พืชกระท่อม พ.ต.อ.ทวี ยอมรับว่าการปลดล็อกที่ยังไม่มีกฎหมายควบคุมที่ชัดเจนได้สร้างปัญหาอย่างหนัก รัฐบาลจึงเร่งออก “กฎกระทรวง” เพื่อควบคุมการจำหน่าย ไม่ให้วางขายได้อย่างเสรี และกำหนดจุดขายที่ชัดเจนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
รมว.ยุติธรรมยังเห็นด้วยกับข้อเสนอให้มีการประเมินผลการปราบปรามยาเสพติดเป็นรายสัปดาห์ เพื่อกระตุ้นการทำงานของทุกหน่วยงาน และมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสุขและความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างแท้จริง