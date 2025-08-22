ยะลา - เทศบาลเมืองเบตงร่วมกับโรงพยาบาลเบตง จัดกิจกรรม Big Cleaning มินิธัญญารักษ์ (บ้านเติมรักษ์) ศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดอำเภอเบตง ก่อนเปิดบริการวันที่ 25 สิงหาคมนี้
วันนี้ (22 ส.ค.68) นางนุชนาต จันทรมงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง นำเจ้าหน้าที่และพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเบตง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดโดยรอบอาคารศูนย์ราชการด่านชายแดนเทศบาลเมืองเบตง ที่รีโนเวทปรับเป็น “มินิธัญญารักษ์” (บ้านเติมรักษ์) ศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อสร้างความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อนจะเปิดใช้บริการในวันที่ 25 สิงหาคมนี้ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากพื้นที่ โดยเร็ว โดยมีแพทย์หญิงวิชุดา ดอนสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง มาตรวจความพร้อม การจัดเตรียมสถานที่ การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) การรักษาความปลอดภัย และแนวทางการดำเนินงานต่างๆ จากการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งสู่การเป็นจังหวัดที่ปราศจากผู้เสพยาเสพติดอย่างถาวรตามเป้าหมายที่วางไว้
แพทย์หญิงวิชุดา ดอนสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง กล่าวว่า “มินิธัญญารักษ์” (บ้านเติมรักษ์) ศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เตรียมให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดในอำเภอเบตง ในรูปแบบบูรณาการ โดยประโยชน์ที่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ จะได้รับ ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น สะดวกต่อการเดินทาง ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการเดินทางมารับการรักษาในโรงพยาบาลเฉพาะทาง แก้ปัญหาเตียงไม่เพียงพอลดความแออัดในการอยู่บำบัดรักษา ซึ่งเป้าหมายสูงสุดคือการที่ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตามจนสามารถกลับมาประกอบอาชีพโดยสุจริตได้ โดยโรงพยาบาลเบตงเป็นแม่ข่ายหลักในการดูแลรักษาบำบัดผู้ป่วย โดยมีเป้าหมายในการรองรับผู้บำบัดจำนวน 50 คน เพื่อคืนคนดีสู่สังคมได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ จะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก