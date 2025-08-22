ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 The 13th PSU Education Conference

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) จัดประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 (The 13th PSU Education Conference) ในหัวข้อ “Reimagining Higher Education in a Changing World: Innovation and Collaboration” ระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2569 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการ Reimagine Higher Education ผ่านแนวคิดนวัตกรรมและความร่วมมือ และส่งเสริมการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมถึงกิจกรรม CWIE (Cooperative and Work-Integrated Education) เพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ
เปิดรับบทความเพื่อนำเสนอใน 3 กลุ่มสาขาวิชา และ 16 หัวข้อย่อย ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการต่าง ๆ ในรูปแบบการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ ได้แก่ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำหรับรายละเอียดกำหนดการรับสมัครผลงานวิจัย ดังนี้
- ลงทะเบียนนำเสนอผลงานแบบ Oral หรือ แบบ Poster ที่เป็นบทความวิจัยแบบ abstract only หรือ แบบ Full paper ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม 2568
- แจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
- ส่งผลงานวิจัยที่ผ่านการแก้ไข ภายใน 31 ธันวาคม 2568
- เผยแพร่ผลงานบนเว็บไซต์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569
- นำเสนอผลงานวิจัย ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2569
- ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 – 20 กุมภาพันธ์ 2569
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบบรรยาย หรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการดังกล่าว ตั้งแตบัดนี้ - 31 ตุลาคม 2568 ผ่านเว็บไซต์ https://educonf.psu.ac.th/ และขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยไม่มีค่าลงทะเบียน
สอบถามรายละเอียดได้ที่ วิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช / นุชระพี จันทร์ช่วย สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ (66) 0 7428 9205, 9221 (Information) และ วนิดา กาเหย็ม/ จิราภรณ์ ระฆัง โทรศัพท์ (66) 0 7428 9223, 9222 (Submission) E-Mail: educonf@psu.ac.th