จนท. ทยอยทำความสะอาดฐาน ชคต.ศาลาใหม่ หลังเหตุคาร์บอมบ์

นราธิวาส - เจ้าหน้าที่ทยอยทำความสะอาดฐาน ชคต.ศาลาใหม่ หลังได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดคาร์บอมบ์ ขณะที่ด่านตรวจในพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและเฝ้าระวัง
วันนี้ (22 ส.ค.) บรรยายบริเวณจุดตรวจ ชคต. ในพื้นที่ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส หลังถูกคนร้ายลอบวางระเบิดด้วยรถยนต์คาร์บอมบ์ เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 68 ที่ผ่านมา ทำให้อาคารบริเวณจุดตรวจได้รับความเสียหาย และมีเจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดเล็กน้อย อีกทั้งยังมีเศษปูนที่ใช้ตั้งเป็นโล่กำบังแตกกระจายเต็มถนนอีกด้วย
โดยบรรยากาศที่ด่านตรวจมีเจ้าหน้าจาก อบต.ศาลาใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกันทำความสะอาดเก็บเศษปูนจากแรงระเบิด เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างปกติ
ขณะเดียวกันหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงมีการตรึงกำลังตามจุดต่างๆ อย่างเข้มงวด ตั้งจุดตรวจลอยตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ทุกคันอย่างละเอียดเพื่อป้องกันเหตุความไม่สงบ อีกทั้งมีการเฝ้าระวังรถยนต์ที่มีการแจ้งหายซึ่งอาจจะนำมาประกอบระเบิดก่อเหตุได้