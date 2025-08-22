อบจ.ตรัง เปิดงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่ากันตัง” 21–23 ส.ค.นี้

อบจ.ตรัง เปิดงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่ากันตัง” สัมผัสวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง ประจำปี 2568 โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21–23 ส.ค. 2568 ณ ศาลเจ้าเก่งจิวโฮยก๋วน อ.กันตัง จ.ตรัง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว และบริการในพื้นที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดตรังให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการร่วมกันอนุรักษ์เมืองเก่า และสืบทอดวัฒนธรรมอันเก่าแก่ให้คงอยู่คู่กับจังหวัดตรังต่อไป
ทั้งนี้ กิจกรรม “ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง” จะจัดต่อเนื่องใน 5 อำเภอของจังหวัดตรัง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยหลังจากอำเภอกันตัง จะมีการจัดงานที่อำเภอสิเกา วันที่ 29 สิงหาคม, อำเภอย่านตาขาว วันที่ 5 กันยายน, อำเภอปะเหลียน วันที่ 12 กันยายน และอำเภอห้วยยอด วันที่ 19 กันยายน 2568 ขอเชิญนักท่องเที่ยวและพี่น้องชาวตรังร่วมเปิดประสบการณ์ ย้อนวันวานเมืองเก่า สัมผัสวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และความภาคภูมิใจท้องถิ่นไปด้วยกัน