เอกชนภูเก็ตสะท้อนปัญหา วอนวุฒิสภา แก้ปัญหาจัดเก็บภาษี ท้องถิ่นเพิ่มรายได้เข้าจังหวัดให้มากขึ้น

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – เอกชนภูเก็ตภูเก็ต จี้คณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภา แก้ไขระเบียบจัดเก็บภาษีท้องถิ่น หวังสร้างรายได้ให้ภูเก็ตมากยิ่งขึ้น , และ แก้ปัญหาโรงแรมนอกระบบ
ห้องประชุมเจ้าฟ้า ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธีรพงศ์ ช่วยชู ปลัดจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับ นายกัมพล สภาแพ่ง ประธานคณะกรรมาธิการ, นายนิพนธ์ เอกวานิช รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ 2 ในกรรมมาธิการพาณิชย์และอุตสาหกรรม และ ทันตแพทย์ พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต รองคณะกรรมาธิการคนที่ 2 ในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินและการคลัง พร้อมคณะ
ทั้งนี้ได้มีการบรรยายภาพรวมเศรษฐกิจภูเก็ต, รวมทั้งประเด็นการขนถ่ายสินค้านำเข้า–ส่งออก การดำเนินงานด่านศุลกากร และปัญหาผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบ ขอใบอนุญาตโรงแรม หลังสิ้นสุดกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2566) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา
โดยที่ประชุมยังได้รับฟังข้อเสนอสำคัญจากภาคเอกชน โดย นางเชิญพร กาญจนสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้เสนอแนวทางผลักดันเพื่อสร้างรายได้และความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การจัดเก็บ Local Tax เพื่อเพิ่มรายได้เข้าจังหวัดภูเก็ตโดยตรง การปรับแก้ระเบียบให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ เสียภาษี ณ พื้นที่ที่ประกอบการจริง แทนการรวมศูนย์จ่ายภาษีในกรุงเทพฯ
นอกจากนั้นเร่งแก้ปัญหาโรงแรมนอกระบบ โดยเสนอ 3 ประเด็นสำคัญ ต่ออายุกฎกระทรวงโยธา ฉบับที่ 4 เป็นฉบับที่5 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยคาดว่าใช้เวลาประมาณ3-6เดือน ในการดำเนินการให้แล้วเสร็จ แก้ไขกฎกระทรวงโยธาฉบับที่2 / 2566 ให้สามารถช่วยอาคารก่อนปี59ได้อย่างยั่งยืนไม่ต้องต่ออายุกฎกระทรวงอีกต่อไป ติดตาม พรบ.สำหรับที่พักขนาดเล็กใหม่
การศึกษาดูงานครั้งนี้ นับเป็นการรวบรวมข้อมูลสำคัญจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะนำไปสู่การพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและมาตรการด้านเศรษฐกิจ–การท่องเที่ยว เพื่อให้ภูเก็ตก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และจะมีกำหนดการลงพื้นที่จริง ณ วันที่ 21-23 สค.68 เพื่อศึกษาข้อปัญหาตามเอกชนและทุกภาคส่วนได้นำเสนอต่อไป