บรูไนเชิญสวนนงนุชพัทยาร่วมเป็นที่ปรึกษาพัฒนาภูมิทัศน์และพื้นที่สีเขียวของประเทศ

รัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม เชิญคณะผู้แทนจากสวนนงนุชพัทยาประเทศไทย ร่วมเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาภูมิทัศน์และพื้นที่สีเขียวของประเทศ
นายยาง เบอร์โฮมัต ดาโต๊ะ เสรี เซเตีย อาวัง ฮาจี มูฮัมหมัด จูอันดา บิน ฮาจี อับดุล ราชิด (Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid Minister of Development) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา บรูไน ได้ให้การต้อนรับนายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยาและคณะอย่างเป็นทางการ ซึ่งการเดินทางมีขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2568
การเยือนครั้งนี้ได้พบรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้บริหารระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง และการพัฒนาบุคลากรของกรมสิ่งแวดล้อมฯ เป็นความร่วมมือที่เรียกว่า เฟรนด์ชิพ การ์เด้น โดยสวนนงนุชพัทยาได้นำทีมออกแบบภูมิทัศน์และผู้เชี่ยวชาญด้านพฤษศาสตร์เข้าศึกษาพื้นที่และให้คำแนะนำเชิงลึก ทั้งในถนนสายหลักมากกว่า 12 สาย สวนสาธารณะ 4 แห่ง สวนสัตว์ และสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ใหม่ของเมือง พร้อมปลูกต้นไม้ร่วมกัน และจัดทำสรุปแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
นายกัมพลได้เรียนเชิญรัฐมนตรี ให้รัฐบาลบรูไนส่งบุคคลากรมาศึกษาและปฎิบัติงานจริงที่สวนนงนุชพัทยาสำหรับการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของประเทศ เพื่อรองรับการเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ 60 ปีที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2570
นอกจากนี้ คณะยังได้เข้าเยี่ยมคาราวะเอกอัครราชทูตไทยประจำบรูไนและพบปะหารือกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการพัฒนา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ความร่วมมือครั้งนี้ จึงนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค และเสริมสร้างสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ