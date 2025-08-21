ค่ายโพนพร้อมขึ้นเวทีแข่งโพนลากพระชิงรางวัลถ้วยพระราชทานฯ

วันที่ 20 สิงหาคม 2568 ที่สนามโรงเรียนวัดตะแพน ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง นายวิสุทธ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)พัทลุง เป็นประธานเปิดงานแข่งโพนลากพระชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รองคัดเลือก สนามที่ 1 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบล( อบต.) ตะแพน เป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งโพนประเภทโพนเยาวชน โพนขนาดเล็ก โพนขนาดกลางและโพนขนาดใหญ่ รองคัดเลือกสนามที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม และมีโพนจากวัดต่างๆและค่ายโพนในจังหวัดพัทลุงจำนวน 32 ค่ายลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งสนามแรกตั้ง 4 รุ่น จำนวน 358 ลูก
นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง กล่าวว่า อบจ.พัทลุง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลต่างๆกำหนดจัดงานแข่งโพนลากพระ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกจำนวน 4 สนามๆที่ 1 อบต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต เป็นเจ้าภาพ
สนามที่ 2 ที่ศาลาเอนกประสงค์ อบต.โคกสัก อ.บางแก้ว เป็นเจ้าภาพ แข่งระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม
สนามที่ 3 ที่บริเวณอาคารซากดึกดำบรรพ์500 ล้านปี เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ อ.ควนขนุน เป็นเจ้าภาพ จัดแข่งระหว่างวันที่ 2-5 กันยายน
สนามที่ 4 ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลเขาชัยสน อ.เขาชัยสน เทศบาลตำบลเขาชัยสนเป็นเจ้าภาพ จัดแข่งระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน รอบคัดเลือกทั้ง 4 สนาม นำเอาโพนที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้ง 4 ประเภทจากสนามคัดเลือก 4 สนาม
ส่วนเวทีกลางรอบชิงชนะเลิศงานแข่งโพนลากพระ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2568 อบจ.พัทลุง จัดให้มีงานแข่งโพนระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง