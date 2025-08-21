กวาดล้างต่อเนื่อง! เจ้าหน้าที่ประมงยึดเครื่องมือผิดกฎหมาย "ไอ้โง่" กลางอ่าวปัตตานี

ปัตตานี - ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานียึดเครื่องมือลอบพับได้หรือ "ไอ้โง่" เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย 21 ลูกได้ในพื้นที่อ่าวปัตตานี ก่อนนำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองปัตตานี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
วันนี้ (21 ส.ค.) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี ได้ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงผิดกฎหมายในเขตพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านใน เวลา 02.10 น. นำโดยนายวัชรพงษ์ ไชยวงศ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 4 นาย ได้ตรวจยึดเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ จำนวน 21 ลูก ในพื้นที่อ่าวปัตตานี ใกล้กับชุมชนบ้านแหลมนก ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
และนำส่งเจ้าพนักงานสอบสวน สภ.เมืองปัตตานี ตาม ปจว.ข้อที่ 1 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2568 เวลา 09.46 น. เลขรับแจ้งความที่ 1414/2568 สภ.เมืองปัตตานี