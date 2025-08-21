xs
กวาดล้างต่อเนื่อง! เจ้าหน้าที่ประมงยึดเครื่องมือผิดกฎหมาย "ไอ้โง่" กลางอ่าวปัตตานี

21 ส.ค.



ปัตตานี - ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานียึดเครื่องมือลอบพับได้หรือ "ไอ้โง่" เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย 21 ลูกได้ในพื้นที่อ่าวปัตตานี ก่อนนำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองปัตตานี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

วันนี้ (21 ส.ค.) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี ได้ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงผิดกฎหมายในเขตพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านใน เวลา 02.10 น. นำโดยนายวัชรพงษ์​ ไชยวงศ์​ ตำ​แหน่ง​เจ้า​พนักงาน​ประมง​ช​ำ​นา​ญ​งาน​ พร้อมเจ้าหน้าที่รวม​ 4 นาย​ ได้ตรวจยึดเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ จำนวน 21 ลูก​ ในพื้นที่อ่าวปัตตานี​ ใกล้กับชุมชนบ้านแหลมนก​ ตำบลบานา​ อำเภอเมือง​ จังหวัดปัตตานี

และนำส่งเจ้าพนักงานสอบสวน สภ.เมืองปัตตานี​ ตาม​ ปจว.ข้อที่​ 1 วันที่​ 17 สิงหาคม​ พ.ศ.​ 2568 เวลา​ 09.46 น.​ เลขรับแจ้งความที่​ 1414/2568​ สภ.เมืองปัตตานี

