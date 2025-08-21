โรงเรียนบ้านตากแดดร่วมสืบสานประเพณีลงแขกน่ำไร่ปลูกข้าวไร่ดอกข่า ข้าว GI พังงา

พังงา – โรงเรียนบ้านตากแดด จ.พังงา นำเด็กนักเรียนพร้อมเครือข่ายและชุมชน ร่วมสืบสานประเพณีลงแขกน่ำไร่ปลูกข้าวไร่ดอกข่า ข้าวจีไอ ของจังหวัดพังงา
วันนี้ ( 21 ส.ค.68) ที่โรงเรียนบ้านตากแดด อ.เมือง จ.พังงา นางอิงออน ประกับสิน ปลัดอำเภอเมืองพังงา พร้อมด้วย นายไกรโรจน์ รักตน กำนันตำบลตากแดด นายปิยะ จอมทอง เกษตรอำเภอเมืองพังงา เข้าร่วมประเพณีลงแขกน่ำไร่ ปลูกข้าวไร่ดอกข่าประจำปี 2568 โดยมี คณะครู-นักเรียน ผู้นำท้องที่และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยร่วมกันน่ำไร่ ปลูกข้าวดอกข่าในพื้นที่ว่างใกล้โรงเรียนเนื้อที่3ไร่เศษ
การ “น่ำไร่” นั้น เป็นวิธีการปลูกข้าวไร่แบบโบราณโดยฝ่ายผู้ชายจะใช้ไม้ยาวๆ เหลาโคนให้แหลม แล้วแทงไปตามพื้นที่ปลูกข้าวเรียงหน้ากันไป หรือเรียกกันว่าการ “แทงสัก” ด้านฝ่ายหญิงจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เตรียมไว้ใส่ในกระบอกไม้ไผ่ แล้วเอาไปหยอดในหลุมที่แทงไว้หลุมละ 3-5 เม็ด จากนั้นก็จะใช้ส่วนท้ายของกระบอกไม้ไผ่กดดินปิดปากหลุม และปีนี้ได้มีการนำเครื่องปลูกข้าวอัตโนมัติ มาทดลองใช้เป็นครั้งแรกในพื้นที่ พบว่าทำให้ปลูกข้าวได้เร็วยิ่งขึ้นเป็นอย่างมาก
น.ส.กนกพร คงยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากแดด เปิดเผยว่า “ข้าวดอกข่า”เป็นข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองคุณภาพดีของจังหวัดพังงา ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) เรียบร้อยแล้ว ปลูกมากใน ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง และ ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา โดยการปลูกเสริมในแปลงสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่ 1-2 ปี สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรเป็นกอบเป็นกำ ขายได้ถึงกิโลกรัมละ 60-80 บาท
สำหรับลักษณะเด่นของข้าวไร่พันธุ์ดอกข่านั้น จะมีสีของเมล็ดข้าวสีน้ำตาลแดงอมม่วง เมื่อหุงสุกจะมีกลิ่นหอม คล้ายกลิ่นใบเตย ถ้าหุงในครัวกลิ่นจะหอมถึงหน้าบ้าน รสชาติอร่อย ข้าวไม่แข็ง หุงขึ้นหม้อ การทำโครงการปลูกข้าวไร่นี้ จะทำให้เยาวชนรู้จักคุณค่าและสืบทอดการปลูกข้าวไร่ตามแบบบรรพบุรุษ ส่งเสริมการพึ่งพาตัวเองของคนในชุมชน ด้วยการปลูกข้าวไว้กินเองตลอดปี นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกทักษะการทำงานร่วมกันของเยาวชนกับเยาวชน และเยาวชนกับผู้ใหญ่ในชุมชนอีกด้วย สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน โดยได้รับการขับเคลื่อนจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมทั้งการสนับสนุนจากกลุ่มเซ็นทรัล ที่เข้าสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการตลาด โดยนำข้าวไร่ดอกข่า ไปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัลทั่วทั้งประเทศอีกด้วย