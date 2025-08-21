พบแล้ว! ร่าง นทท.ชาวรัสเซีย จมน้ำสูญหายต่อหน้าแฟนสาว หาดในทอน จ.ภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – พบแล้ว! ร่างนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ถูกคลื่นซัดจมน้ำสูญหาย หน้าหาดในทอน จ.ภูเก็ต หลังลงเล่นน้ำพร้อมกับแฟนสาว แต่ถูกคลื่นซัดออกไปในทะเล ใจเด็ดช่วยแฟนสาวรอด ส่วนตัวเองจมน้ำสูญหาย
จากกรณี เมื่อ เมื่อเวลา 01.30 น. วันนี้ (21 สิงหาคม 2568) ร.ต.อ.สุภรณ์ เมืองไข่ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สาคู จ.ภูเก็ต ว่า มีคนจมน้ำ ที่หาดบริเวณหน้าโรงแรมแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ระหว่าง หาดบานาน่ากับหาดในทอน ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยผู้สูญหายคือ นายเดนิส อายุ 35ปี สัญชาติรัสเซีย ซึ่งเดินทางมาเที่ยวภูเก็ตพร้อมกับแฟนสาว และ ก่อนเกิดเหตุทั้ง 2 ได้ลงเล่นน้ำบริเวณชายหาด แต่ถุกคลื่นขนาดใหญ่กระชากร่างของทั้ง 2 คนลงทะเลลึก ซึ่ง นายเดนิส พยายามที่จะผลัดแฟนสาวขึ้นมาในจุดที่ปลอดภัยสำเร็ว ส่วนตัวเองหมดแรง และถูกคลื่นขนาดใหญ่ลากร่างจมหายไปในทะเลต่อหน้าแฟนสาว
หลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังค้นหาอย่างต่อ เนื่อง จนกระทั่งเวลา 15.00 น. วันนี้ ( 21 ส.ค.) ได้ รับแจ้งจากกู้ชีพ อบต.สาคู และ เจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมภุเก็ต ว่า พบร่างของชาวต่างชาติที่จมน้ำสูญหายแล้ว โดยพบอยู่บริเวณหน้าหาดใกล้กับจุดที่จมน้ำ