ม.หาดใหญ่ จัดงาน “Open House Hatyai U” ปี 68 เปิดพื้นที่เรียนรู้ถอดรหัสอนาคตของตนเอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดงาน Open House Hatyai U ประจำปีการศึกษา 2568 ภายใต้แนวคิด “Decode Your Future ถอดรหัสอนาคตที่ ม.หาดใหญ่” เปิดพื้นที่ให้นักเรียน นักศึกษาได้ค้นหาศักยภาพและเส้นทางอนาคตของตนเอง

วันนี้ (21 ส.ค.) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดงาน Open House Hatyai U ประจำปีการศึกษา 2568 ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2568 ภายใต้แนวคิด “Decode Your Future ถอดรหัสอนาคตที่ ม.หาดใหญ่” เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยมี โดย ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คณะอาจารย์ นักศึกษา และนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง


การจัด Open House ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การมาเยี่ยมชมสถาบัน แต่คือการเปิดใจ เปิดมุมมอง เชิญชวนให้ทุกคน กล้าตั้งคำถามกับอนาคต และลงมือค้นหารหัสลับในตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นความถนัด ความฝัน หรือเส้นทางอาชีพที่ใช่สำหรับตัวเรา และเริ่มต้นการ “ถอดรหัส” เพื่อสร้างเส้นทางของตัวเองร่วมกันกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ โครงการติว “Unlock Your English Power”, การติว “A-Level ภาษาไทย : ตะลุยโจทย์พร้อมเทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบ”, การบรรยาย Designpreneur ดีไซน์ให้ปัง ธุรกิจให้เป๊ะ, การบรรยาย รูปแบบการพิจารณาคดีในชั้นศาล ผ่านการแสดงศาลจำลอง และการบรรยาย Event หัวข้อ “Tade Talk: แหลงอะไรไม่รู้ แต่รู้ว่าใช่”


นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันสุนทรพจน์หัวข้อ “GENERATION POWER: ปลุกพลังใหม่ ปั้นอนาคตการศึกษาไทย” และหัวข้อ “ประชาธิปไตยยุคดิจิทัล: เมื่อ AI ร่วมสร้างความโปร่งใส” พร้อมด้วยการแข่งขัน E-Sports Arena of Valor [AOV] ภายใต้โครงการ Sci-Tech HU Esports Championship in Memory of Dr.Narun

ทั้งยังมีการออกบูธกิจกรรมและการแสดงจากคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ที่ผสมผสานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความสนุกสนาน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานได้เปิดโลกการเรียนรู้ เชื่อมโยงประสบการณ์สู่สากล และสร้างแรงบันดาลใจในการกำหนดเส้นทางอนาคตของตนเอง











