เศร้า! นักท่องเที่ยว ชาวรัสเซียถูกคลื่นจมน้ำทะเลสูญหาย ต่อหน้าแฟนสาว เจ้าหน้าที่เร่งค้นหา แต่ยังไร้วี่แวว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – คู่รักชาวรัสเซีย ลงเล่นน้ำ ใกล้หาดในทอน จ.ภูเก็ต ถูกคลื่นซัดติดกระแสน้ำ ฝ่ายชายพยายามช่วยผลักให้ แฟนสาวขึ้นกลับมาบนชายหาดได้สำเร็จ ส่วนตัวเองหมดแรงจมน้ำสูญหายต่อหน้าแฟนสาว
วันนี้ (21 ส.ค.68) เวลาประมาณ 01.10 น. ร.ต.อ.สุภรณ์ เมืองไข่ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สาคู จ.ภูเก็ต ได้รับแจ้งเหตุ คนจมน้ำ ที่หาดบริเวณหน้าโรงแรมแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ระหว่าง หาดบานาน่ากับหาดในทอน ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ขอให้เดินทางไปตรวจสอบด้วย
หลังรับแจ้งจึงรายงาน พ.ต.อ.สลาน สันติศาสนกุล ผกก.สภ.สาคู ทราบพร้อมประสานกู้ชีพ อบต.สาคู รุดไปที่เกิดเหตุ พบ นางสาวกามิลา อายุ 24ปี สัญชาติรัสเซีย แฟนสาวของผู้สูญหาย ให้การว่า เวลาประมาณ 00.30 น. ได้ลง เล่นน้ำกับ นายเดนิส อายุ 35ปี สัญชาติรัสเซีย แฟนหนุ่ม ระหว่างเล่นน้ำ ได้มีคลื่นชัดเข้ามา นายเดนิส ได้ผลักตัวเองให้ขึ้นมา ส่วน นายเดนิส ได้จมน้ำสูญหายไปต่อหน้าต่อตาของตน จึงแจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เบื้องต้นยังไม่สามารถออกเรือค้นหา หรือดำน้ำค้นหาได้ เนื่องจากมืดและคลื่นลมแรง และเจ้าหน้าที่เริ่มระดมกำลังค้นหาทั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ แต่จนถึงขณะนี้ยังไร้วี่แวว