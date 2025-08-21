พายุฝนพัดถล่ม รร.บ้านธารมะลิ จ.ยะลา ต้นไม้หักโค่นล้มทับอาคารเรียน-บ้านพักครูพังยับ

ยะลา - ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านธารมะลิ อ.เบตง จ.ยะลา เดือดร้อนหนัก หลังเกิดเหตุฝนถล่มลมพัดต้นไม้หักโค่นล้มทับสนามเด็กเล่น อาคารเรียน โรงอาหาร และบ้านพักครูจนได้รับความเสียหาย
วันนี้ (21 ส.ค.) ที่โรงเรียนบ้านธารมะลิ ม.4 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา นางสาวโสพิส หอมรส ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครู และนักเรียน ได้ช่วยกันทำความสะอาดเก็บเศษหลังคา เศษกิ่งไม้ที่หักหล่นอยู่ที่บริเวณสนามเด็กเล่นและบริเวณรอบของโรงเรียน หลังจากที่โดนพายุฝนพัดทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่หลายต้นหักโค่นล้มลงมา และทำให้หลังคาอาคารเรียน หลังคาบ้านพักครูถูกลมพัดปลิวว่อนได้รับความเสียหาย จนทำให้คุณครูต้องอาศัยห้องเรียนอนุบาลเป็นที่หลับนอนชั่วคราว เหตุเกิดเมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา
น.ส.นัจมีย์ จาแม และ น.ส.พิมพ์จิรา ราชเสนา คุณครูที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักครูของโรงเรียน เล่าว่า ช่วงเกิดเหตุประมาณเกือบ 20.00 น. ขณะที่กำลังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในบ้านพัก ก็เกิดฝนตกมีลมพัดแรงมากและเกิดไฟดับ หลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงด้านบนหลังคาบ้าน ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นเสียงอะไร จากนั้นก็มีน้ำไหลลงมาจากฝ้าเพดานเข้ามาในห้องบริเวณชั้นบน พวกตนก็เก็บข้าวของ เครื่องใช้ไฟฟ้า เพราะเกรงจะโดนน้ำพังเสียหาย พอเดินลงมาด้านล่างก็พบว่ามีน้ำนองอยู่เต็มพื้น ซึ่งคาดว่าเป็นน้ำที่รั่วมาจากด้านบนและเป็นน้ำที่เอ่อท่วมมาจากในคลองด้านหลังบ้านพัก จึงขนของที่สำคัญออกมาอยู่บริเวณโรงอาหารซึ่งอยู่ข้างบ้านพัก และก็มองเห็นต้นไม้ในโรงเรียนหลายต้นล้มหักโค่นลงมา
ด้าน น.ส.โสพิส หอมรส ผอ.โรงเรียน กล่าวว่า หลังจากทราบเรื่องก็ได้เข้ามาตรวจสอบและรายงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3 จากนั้นก็มีหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงชาวบ้านเข้ามาตรวจสอบ ช่วยเหลือ ตัดต้นไม้ที่หักโค่นล้มทับสนามเด็กเล่น และกรีดขวางเส้นทางต่าง ๆ ในส่วนอื่นที่ได้รับความเสียหาย ก็จะมีอาคารอเนกประสงค์ บ้านพักครู จำนวน 3 หลัง ซึ่งตอนนี้ครุครูทั้ง 7 คน ที่อาศัยอยู่ในบ้านพักของโรงเรียนทั้ง 3 หลัง ต้องมาหลับนอนที่ห้องเรียนของนักเรียนไปก่อน เพราะต้องให้ช่างเข้ามาช่วยซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคาบ้านพักให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อน