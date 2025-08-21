แม่ทัพภาค 4 รุดตรวจเหตุคาร์บอมบ์ตากใบ พบคนร้ายใช้แผนปล่อยรถไหลเลี่ยงปะทะ

นราธิวาส - แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมบ์โจมตีฐาน ชคต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ พบคนร้ายใช้รถเก๋งประกอบระเบิด 2 ลูกหนักรวม 75 ก.ก. ปล่อยรถไหลเข้าโจมตีก่อนจุดชนวน ส่งผลให้ อส. บาดเจ็บ 6 นาย และบ้านเรือนประชาชนเสียหาย 10 หลังคาเรือน
วันนี้ (21 ส.ค.) เวลา 07.00 น. พล.ท.ไพศาล หนูสังข์ แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ผอ.รมน.) ภาค 4 ได้เดินทางไปยังฐานชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ศาลาใหม่ ม.1 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เพื่อติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมบ์ เมื่อคืนที่ผ่านมา ทำให้เจ้าหน้าที่ อส.ประจำฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลได้รับบาดเจ็บหลายราย โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคอยให้การต้อนรับและนำเรียนข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พล.ท.ไพศาลได้เดินดูจุดเกิดเหตุที่สร้างความเสียหายต่อฐานปฏิบัติการ ซึ่งเป็นช่วงบริเวณหัวมุมด้านซ้ายมือ ที่มีรถยนต์กระบะส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ อส.ได้รับความเสียหาย 1 คัน ถูกสะเก็ดระเบิดที่ฝาท้ายของกระบะ และบริเวณหน้าฐานบางส่วน รถยนต์หุ้มเกราะประจำฐาน พร้อมทั้งเรือนนอนที่ปลูกสร้างด้วยปูนที่หลังคากระเบื้องแตกเสียหายจำนวนหนึ่ง รวมทั้งรถจักรยานยนต์ของ อส.ที่จอดอยู่ภายในฐานได้รับความเสียหายจำนวนหลายคัน
แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้เดินดูซากรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้า รุ่นยาริส ที่คนร้ายใช้เป็นพาหนะในการประกอบคาร์บอมบ์ ที่ชิ้นส่วนสำคัญต่างๆ ตกอยู่หน้าฐาน ทั้งเครื่องยนต์และคัสซี รวมทั้งชิ้นส่วนต่างๆ ได้กระเด็นกระจัดกระจายจากอนุภาพของระเบิดไปไกลกว่า 100 เมตร ซึ่งสร้างความเสียหายต่อร้านฉัตรชัยเฟอร์นิเจอร์ไม้สักทอง ที่อยู่ติดกับด้านขวามือของฐาน ไม่ว่าจะเป็นประตูสังกะสีหน้าร้านและเฟอร์นิเจอร์ไม้จำนวนหนึ่งที่ตั้งวางจำหน่ายอยู่ภายในร้าน รวมทั้งไปดูความเสียหายของบ้านพักของชาวบ้าน ที่ปลูกสร้างอยู่บริเวณริมถนนฝั่งตรงกันข้ามกับ ชคต.ศาลาใหม่ ที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 10 หลัง ที่ส่วนใหญ่ถูกสะเก็ดระเบิดกระจกหน้าต่างประตูแตกเสียหาย
พต.อ.อัสรี ต่วนเพ็ง ผกก.สภ.ตากใบ ได้รายงานความเคลื่อนไหวของคนร้ายจำนวน 2 คน ที่ลงมือก่อเหตุในครั้งนี้ โดยได้เปิดโทรศัพท์มือถือที่ได้บันทึกจากกล้องวงจรปิดอีกทอดหนึ่งให้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ดูความเคลื่อนไหวของคนร้าย หลังก่อเหตุแล้วเสร็จได้ขี่และซ้อนท้าย รถจักรยานยนต์หลบหนีไปตามถนนทางเข้าของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส ที่มุงหน้าไปยังหมู่บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ ซึ่งขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบชุดสืบสวน สภ.ตากใบติดตามความเคลื่อนไหวและสอบถามเบาะแสจากชาวบ้านแล้ว โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุให้ได้โดยเร็วไว เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
ด้านนายกฤษฎา สุขสบาย นายอำเภอตากใบ ได้รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่า เจ้าหน้าที่ อส.ประจำฐานปฏิบัติการ ชคต.ศาลาใหม่ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง จนกลุ่มคนร้ายต้องวางแผนปล่อยให้รถคาร์บอมบ์ไหลเข้าไปที่บริเวณหน้าฐานก่อนที่จะจุดชนวนระเบิด ซึ่งถ้าคนร้ายนำรถคาร์บอมบ์ไปจอดบริเวณหน้าฐาน จะถูกเจ้าหน้าที่ อส. ชคต.ใช้อาวุธประจำกายยิงจนเสียชีวิตคาที่เกิดเหตุ
แต่ถึงอย่างไรก็ตามหลังคนร้ายก่อเหตุวางระเบิดคาร์บอมบ์ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ อส.ได้ใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้ไล่หลังใส่คนร้ายไปจำนวนหลายนัด แต่ด้วยทัศนวิสัยที่มืดและคนร้ายได้วางแผนหลบหนีมาอย่างดี คนร้ายจึงหลีกหนีคมกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่ อส.ไปได้อย่างหวุดหวิด
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ทำให้ อส.ประจำฐาน ชคต.ศาลาใหม่ ถูกอนุภาพของระเบิดได้รับบาดเจ็บ 6 นาย ซึ่งทั้งหมดมีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อ ประกอบด้วย 1.นายหมู่ตรีอับดุลมานัส นิมุ 44 ปี 2.สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมามะซาบรี มิงยีนา 40 ปี 3.สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซูไหรี เจ๊ะแซ 38 ปี 4. สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนิปัดลี ต่วนอูมา 32 ปี 5. สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอิสมะแอ ปะจูสะลา 40 ปี และ 6. สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนแวอามะ ยูโต๊ะ 34 ปี ซึ่งทั้งหมดเมื่อแพทย์ปฐมพยาบาลในเบื้องต้น ได้ให้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตากใบ
ต่อมาเวลา 10.00 น. พ.ต.ท.พลวัฒน์ เทพษร รอง หน.ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด นปพ.กองกำกับการตำรวจภูธร จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางมาตรวจสอบจุดเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมบ์ จากการตรวจสอบพบว่ารถยนต์ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้า รุ่นยาริส แต่คนร้ายได้นำทะเบียนของรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้า ทะเบียน กต 3157 นครศรีธรรมราช มาสวมใส่ในการก่อเหตุเพื่ออำพรางเจ้าหน้าที่
ส่วนระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายได้นำมาใส่ไว้ภายในห้องโดยสาร เป็นระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบใส่ไว้ในภาชนะ 2 ลูก คือ ประกอบใส่ไว้ในถังแก๊สหุ้งต้ม หนัก 50 ก.ก. และบรรจุใส่ไว้ในถังแก๊สปิกนิก หนัก 25 ก.ก. แต่ไม่พบตัวจุดชนวนเนื่องจากระเบิดทำงานสมบูรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ ได้กระเด็นไปคนทิศละทาง เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่คาดว่า คนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยก่อเหตุลอบวางระเบิดคาร์บอมบ์บริเวณถนนหน้าบ้านพักนายอำเภอตากใบ เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 67 เนื่องจากคนร้ายใช้วิธีเดียวกันในการปล่อยรถยนต์คาร์บอบม์ให้ไหลไปยังเป้าหมายแล้วจุดชนวนระเบิด