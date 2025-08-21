ปตท.สผ. ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดซ้อมแผนการแพทย์ฉุกเฉินอุบัติภัยหมู่ ณ จังหวัดสงขลา

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ร่วมกับสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผน “การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในกรณีอุบัติภัยหมู่ (Mass Casualty Exercise)” ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2568 ณ ห้อง Laguna Queen A โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา จังหวัดสงขลา
การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบสนองต่อสถานการณ์อุบัติภัยหมู่ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ การเตรียมความพร้อมด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และการประสานความร่วมมืออย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล
กลุ่มเป้าหมายของการฝึกซ้อมประกอบด้วยบุคลากรจาก ปตท.สผ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในพื้นที่ ศูนย์สื่อสารและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล (ศรชล.) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รวมถึงมูลนิธิและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้นกว่า 80–100 คน
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีการบรรยายให้ความรู้ การฝึกซ้อมแผนสถานการณ์จำลอง การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนการอภิปรายและสรุปข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานในพื้นที่มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน สามารถปฏิบัติและประสานการทำงานได้อย่างมีระบบเมื่อเกิดอุบัติภัยหมู่ อันจะช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต สุขภาพ และเศรษฐกิจของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิผล