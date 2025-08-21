เทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าหารือแนวทางบริหารจัดการขยะในพื้นที่เกาะภูเก็ต หลังปริมาณขยะพุ่งสูงต่อเนื่อง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าหารือแนวทางบริหารจัดการขยะในพื้นที่เกาะภูเก็ต หลังปริมาณขยะยังพุ่งสูงถึง 1,200 ตันต่อวัน แม้ว่าจะเป็นช่วงโลว์ซีซั่น หวั่นขยับสูง ในช่วงปลายปี ขณะที่บ่อฝังกลบ ที่ 4 และ 5 รับขยะไม่ได้แล้ว
ปัญหาขยะในภูเก็ตยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของเมืองที่รอการแก้ไข แต่นับวันปริมาณขยะจากพื้นที่ต่างๆยังคงหลั่งไหลเข้าเมืองอย่างต่อเนื่อง และนับวันปริมาณขยะยังคงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงโลซีซั่น แต่ปริมาณขยะยังสูงถึงวันละ 1,200 ตัน ทำให้ปัญหาหนักมาตกอยู่ที่เทศบาลนครภูเก็ตที่จะต้องทำหน้าที่บริหารจัดการ ขยะที่ถกส่งมาจากทุกท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ร่วมทั้งขยะจากภาคเอกชน
ล่าสุด นายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้ลงพื้นที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือร่วมกับ นายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต ถึงแนวทางบริหารจัดการปริมาณขยะมูลฝอย ที่ถูกส่งเข้ามาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 19 แห่ง และหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ที่ส่งเข้ามากำจัด เนื่องขณะนี้ยังคงมีปริมาณสูงถึงกว่า 1,200 ตัน / วัน และ อาจจะเพิ่มเป็น 1,500 -1,700 ตันต่อวันในช่วงไอซีซั่น
การนำเข้าขยะเพื่อกำจัด ในเตาเผาขยะ ทำได้เพียง 700 ตัน / วัน ทำให้ปริมาณขยะล้นเตาเผาอีกจำนวนมาก ขณะที่พื้นที่บ่อฝังกลบขยะบ่อที่ 4 และ บ่อที่ 5 ไม่มีพื้นที่ว่างที่จะสามารถรองรับปริมาณขยะได้แล้ว โดยเจ้าหน้าที่ทำได้เพียงบริหารจัดการวันต่อวันเท่านั้น
นายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า จนถึงขณะนี้ บริษัท ไทยไพบูลย์ อีควิปเม้นท์ (TPB) สามารถรื้อร่อนขยะจากพื้นที่บ่อฝังกลบออกไปกำจัดได้แล้วประมาณ 75,000 ตัน และยังคงต้องเร่งทำการรื้อร่อนปริมาณขยะนำออกไปกำจัดอีกอย่างต่อเนื่อง และ จะต้องรื้อร่อนขยะให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในห้วงระยะเวลาที่จำกัด เนื่องจากกังวลถึงปริมาณขยะที่อาจเพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้ และการขยายตัวของเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึงปริมาณขยะเกือบทั้งระบบ
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาขยะของภูเก็ตนั้น ก่อนหน้านี้ ได้มีการประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้ทุกท้องถิ่นบริหารจัดการขยะในพื้นที่ของตนเองละ 30 % ก่อนนำส่งเข้าศูนย์กำจัดขยะ แต่พบว่าจนถึงขณะนี้ปริมาณขยะยังคงถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก จนเกินขีดความสามารถของเตาเผาจะรับได้
แม้ว่าจะมีการรื้อร่อนขยะออกจากบ่อฝังกลบที่สะสมมากว่า 10 ปี ที่มีถึง 800,000 ตัน ไปบ้างแล้ว แต่ก็ไม่ได้ทำให้สามารถเพิ่มพื้นที่ในบ่อฝังกลบได้มากนัก เพราะมีขยะเข้าไปเติมทุกวัน ส่วนเตาเผาหัวที่ 2 กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และจะ แล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2569 และเปิดใช้งานได้ในช่วงต้นปี 2570 รองรับขยะได้วันละ 500 ตัน ซึ่งพอดีกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เท่านั้น ต่อไปในอนาคตหากขยะเพิ่มขึ้นก็ต้องเข้าสู่บ่อฝังกลบจึงจำเป็นต้องทำการรื้อร่อนเพิ่มพื้นที่ในบ่อฝังกลบ และเทศบาลมีแนวคิดที่จะทำโรงคัดแยกขยะสดก่อนที่จะนำเข้าสู่เตาเผาและบ่อฝังกลบเพื่อลดปริมาณขยะและกลิ่นเหม็นอีกด้วย นอกจากนี้ ทางเทศบาลมีแนวคิดที่จะจัดทำโรงคัดแยกขยะสดก่อนที่จะนำเข้าสู่เตาเผาและบ่อฝังกลบ เพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่นต่อไป