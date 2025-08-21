"ไทย" ผงาดเวทีสื่อเอเชีย-แปซิฟิก “กรมประชาสัมพันธ์” ได้รับเลือกเป็นประธาน AIBD GC สมัยถัดไป เดินหน้าสานต่อพันธกิจ “พลังสื่อ สร้างคน สร้างสันติสุข สู่สังคมรุ่งเรือง”

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – “ไทย” ผงาดเวทีสื่อเอเชีย-แปซิฟิก! รัฐบาลยินดี “กรมประชาสัมพันธ์” ได้รับเลือกตั้งเป็นประธาน AIBD GC สมัยถัดไป เดินหน้าสานต่อพันธกิจ “พลังสื่อ สร้างคน สร้างสันติสุข สู่สังคมรุ่งเรือง”
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 23 ของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุ - โทรทัศน์แห่งเอเชีย - แปซิฟิก (AIBD General Conference: AIBD GC) ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2568 ซึ่งจัดขึ้น ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย โดยกรมประชาสัมพันธ์ได้สร้างความสำเร็จครั้งใหญ่ เมื่อประเทศสมาชิกมีมติออกเสียงเลือกตั้งให้ “นางสุดฤทัย เลิศเกษม” อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ดำรงตำแหน่งประธาน AIBD (President of AIBD GC) สมัยถัดไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดที่แสดงถึงความเชื่อมั่นของนานาชาติในบทบาทผู้นำด้านสื่อสารมวลชนของไทย
นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวผ่านระบบวิดีโอทางไกลเพื่อแสดงความยินดีกับการประชุมครั้งนี้ พร้อมระบุว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมและเห็นพ้องกับแนวคิดหลักของการประชุม “พลังสื่อ สร้างคน สร้างสันติสุข สู่สังคมรุ่งเรือง” ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของสื่อในการเป็นพลังบวกต่อทั้งภูมิภาคและประชาคมโลก พร้อมทั้งแสดงความยินดีในโอกาสที่กรมประชาสัมพันธ์ได้รับเลือกให้เป็นประธาน AIBD GC จะมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้แทนหลักของการประชุมและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรสมาชิก
ขณะที่ นางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับสมาชิกด้วยความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปีนี้ โดยระบุว่า แนวคิดหลักในการประชุมของประเทศไทยนั้นสอดคล้องกับพันธกิจของ AIBD ที่ต้องการส่งเสริมสื่อให้เกิดความรับผิดชอบและมีความทันสมัยในยุคที่เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของวงการสื่อสารมวลชน
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ยังได้ย้ำถึงบทบาทของกรมฯ ในการใช้พลังสื่อเพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤติ เช่น สถานการณ์แผ่นดินไหวและอุทกภัย รวมถึงการเป็นหน่วยงานหลักในการนำเสนอข้อเท็จจริง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ AIBD ที่ต้องการผลิตสื่อเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับการประชุมตลอด 2 วันนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การฝึกอบรมบุคลากรสื่อ และความร่วมมือกับพันธมิตร รวมถึงการหารือแผนยุทธศาสตร์ AIBD ปี 2025-2029 ที่จะครอบคลุมการขยายความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของสมาชิก และการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคต รวมถึงร่วมกันกำหนดหัวข้อการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชีย (Asia Media Summit) ในปีถัดไปที่มีกำหนดจัดที่สาธารณรัฐมัลดีฟส์ โดยมุ่งเน้นประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนเชิงสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี