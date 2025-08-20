(ชมคลิป) คาร์บอมบ์จุดตรวจ ชคต.ศาลาใหม่ เบื้องต้น อส เจ็บ 1 นาย

นราธิวาส - คนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมบ์จุดตรวจหน้าฐาน ชคต.ศาลาใหม่ เบื้องต้น อส.ประจำหอสูงบาดเจ็บ 1 นาย
วันนี้ (20 ส.ค.) เมื่อเวลา 20.15 น. เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้ใช้รถ toyota yaris สีดำก่อเหตุคาร์บอมบ์ โดยปล่อยรถให้เคลื่อนที่ไปชนกับแนวกระสอบทรายฐาน ชคต.ศาลาใหม่ หมู่ 1 บ.โคกมะเฟือง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส จนระเบิดขึ้น จากนั้น จนท.อส.ในฐานปฏิบัติการได้ทำการยิงตอบโต้คนร้าย พร้อมปิดเส้นทางดังกล่าว
เบื้องต้นมีรายงานคนร้ายที่ก่อเหตุหลบหนีไปทางซอยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล จ.นราธิวาส (ทางไป บ.ปูลาเจ๊ะมูดอ)
แรงระเบิดส่งผลให้ จนท.อส.บริเวณหอสูงได้รับบาดเจ็บ เล็กน้อย 1 ราย (หูอื้อ) ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์