ภาคประชาสังคมชายแดนใต้ร่วมจัดกิจกรรมต้านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์

ปัตตานี - หลายองค์กรภาคประชาสังคมชายแดนใต้ร่วมจัดกิจกรรมรวมแสดงพลังต่อต้านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์
วันนี้ (20 ส.ค.) ที่ศูนย์อิสลามปัตตานี เซ็นเตอร์ หลายองค์กรภาคประชาสังคมชายแดนใต้ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงพลังต่อต้านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์ของอิสราเอล โดยได้ร่วมพิธีละหมาดฮายัตขอพรให้อัลลอฮ์คุ้มครองพี่น้องชาวปาเลสไตน์ มีการจัดปราศรัยจากตัวแมนผู้ที่ได้ไปสัมผัสในดินแดนปาเลสไตน์ จากอินโดนิเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
จากนั้นร่วมละหมาดอัสรีก่อนจะปล่อยขบวนแสดงพลังสนับสนุนชาวปาเลสไตน์และต้านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่อิสราเอลกระทำต่อชาวปาเลสไตน์ จากศูนย์ฯ ไปยังมัสยิดกรือเซะพร้อมโบกธงปาเลสไตน์ มีประชาชนเข้าร่วมอย่างเนืองแน่น