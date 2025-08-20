สมาคมอสังหาฯ สงขลา เตรียมจัดงาน “บ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่ง’68 ครั้งที่ 16”

สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา แถลงข่าวการจัดงาน “บ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่ง’68 ครั้งที่ 16” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Super Deals” ระหว่างวันที่ 4 – 7 กันยายน 2568 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี คุณวรัชญ์ ปริสุทธิ์กุล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว พร้อมด้วย คุณจิรัสย์ วิศิษฐ์จารุกุล อุปนายกสมาคมสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา, ดร.กิตติพล วิจิตรคุณากร เหรัญญิกสมาคมฯ บุคลากรในสังกัดสมาคมฯ ผู้ประกอบการ และสถาบันการเงิน เข้าร่วม
โดยในงานปีนี้จัดเต็มทั้งโปรโมชั่นและกิจกรรม ได้แก่ BOOTH DEALS: โปรโมชั่นพิเศษจากหลากหลายโครงการ, SUPER DEALS: ดีลลับสุดคุ้มสำหรับผู้ที่จองบ้าน–คอนโดเฉพาะในงาน, LUCKY DEALS: เมื่อจองบ้านหรือคอนโด รับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายทุกวัน และ SKRE BUSINESS NETWORKING: เวทีพบปะและสร้างเครือข่ายระหว่าง Supplier และ Developer
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา ติดต่อ: 088-790-2881