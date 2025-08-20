พร้อมเต็มที่! งานเกษตรแฟร์และ OTOP จังหวัดสงขลา ชู “สงขลาเมืองเกษตรสร้างสรรค์” วันที่21-23 ส.ค.นี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยกองส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวโครงการงานเกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดสงขลา “สงขลาเมืองเกษตรสร้างสรรค์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในระหว่างวันที่ 21-23 ส.ค. 68 ณ สวนสาธารณะเมืองสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการเกษตรของจังหวัดสงขลา สู่เป้าหมายสงขลามหานครการเกษตร เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ผลิต เกษตรกร กลุ่มองค์กรด้านการเกษตรและเครือข่ายการเกษตรในจังหวัดสงขลา กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้มีพื้นที่ในการจัดจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร
ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการด้านการเกษตร การจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ นวัตกรรมด้านการเกษตร การเสวนาวิชาการด้านการเกษตร การให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้า OTOP จังหวัดสงขลา และการแสดงดนตรีของศิลปินนักร้องชื่อดัง ตลอด 3 วันของการจัดงาน