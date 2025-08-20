สแกนใบหน้าแลกเงินทำวุ่น! ผู้ว่าฯพัทลุงสั่งระงับตรวจสอบหลังชาวบ้านแห่ต่อคิวเพียบ

พัทลุง - ชาวบ้านพัทลุงแห่ต่อแถวสแกนใบหน้าหรือม่านตากลางห้างดังเพียบ หลังมีข่าวได้รับเงิน 800บาท ด้านผู้ว่าฯ สั่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ระงับบริการชั่วคราวพร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริง เตือนชาวบ้านเสี่ยงมิจฉาชีพ
วันนี้ (20 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพัทลุง ร่วมกับ กอ.รมน.จ.พัทลุง ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองพัทลุง ลงพื้นที่ตรวจสอบห้างดังในพื้นที่ ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง หลังได้รับการร้องเรียนว่า ภายในห้างดังกล่าวมีเครื่องรับสแกนใบหน้าหรือม่านตาวางอยู่ เพื่อให้ชาวบ้านเข้ามาสแกนเพื่อแลกเงิน จำนวน 800 บาท
จากการลงพื้นที่เบื้องต้นทราบว่า เครื่องดังกล่าวกระจายวางอยู่ตามห้างดังทั่วจังหวัดพัทลุงหลายจุด ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา มีชาวบ้านทยอยเข้าสแกนแล้วจำนวนมาก โดยมีขั้นตอนเริ่มจากให้ชาวบ้านที่สนใจโหลดแอปพลิเคชันแล้วให้ไปสแกนตามจุด หลังจากสแกนเสร็จทางแอปฯ จะจ่ายเป็นเหรียญดิจิตอล และจะสามารถนำเหรียญที่ได้ไปแลกเป็นเงินสด หรือเงินโอนเข้าบัญชีได้ ซึ่งแต่ละจุดจะมีคนคอยอำนวยความสะดวกอยู่ทุกแห่งทั่วประเทศ
ด้าน นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้สั่งเจ้าหน้าที่เร่งทำความเข้าใจชาวบ้าน และระงับการใช้บริการชั่วคราวเพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหากพบว่าเป็นขบวนการต้มตุ๋นหรือเกี่ยวข้องมิจฉาชีพ จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด