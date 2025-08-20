บุกจับหนุ่มวัย 19 พ่อลูกอ่อนเปิดบัญชีม้าแลกเงิน 300 ก่อนส่งตัวจากสงขลาไปกรุงเทพฯ พื้นที่เกิดเหตุ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตชด.ชุดช้างศึกสองเลจับหนุ่มวัย 19 ปี เจ้าของบัญชีม้าที่แก๊งคอลล์เซ็นเตอร์นำไปใช้โอนเงินจากการหลอกเหยื่อสูญ 5 แสนมีหมายจับติดตัว 2หมาย คอตกรับขายบัญชีไปแค่ 300 ไม่รู้ว่ามิจฉาชีพเอาไปใข้หลอกคนอื่น แถมลูกยังเล็ก
วันนี้ (20 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าวร้อยตชด.437 นำโดย ร.ต.อ.พิจิตร รักทอง หน.ปชป.ร้อยตชด.437 หรือชุดช้างศึกสองเลลงพื้นที่ไปจับกุมนายณัฐฐากร เชื้อเจ็ดตน อายุ 19 ปี หรือดิก ขณะทำงานเจียวหอมอยู่ในโรงงานหอมเจียว ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่บ้านนารังนก ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เจ้าของบัญชีม้าที่แก๊งคอลล์เซ็นเตอร์นำไปใช้โอนเงินจากการหลอกลวงประชาชน ในรูปแบบหลอกให้ลงทุนแล้วจะได้ค่าคอมมิชชั่น เสียเงินไปกว่า 5 แสนบาท เฉพาะบัญชีนายณัฐฐากร บัญชีเดียววงเงิน 3 แสนบาท
และมีหมายจับติดตัวถึง 2 หมาย เป็นหมายจับของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ซึ่งออกหมายจับเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 57 จำนวน 1 หมายและหมายจับของศาลเยาวชนอีกและครอบครัวกลาง ซึ่งออกหมายจับเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 68 อีก 1 หมาย
ในข้อหาเดียวกันคือร่วมกันฉ้อโกงโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่้นโดยเป็นผู้เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากฯและข้อหาฉ้อโกงทรัพย์และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นฯ
จากการสอบสวนทีแรก นายณัฐฐากร ซึ่งกำลังทำงานอยู่ถึงกับงงๆ ที่ถูกเจ้าหน้าที่มาจับกุม เพราะไม่รู้ว่าทำผิดอะไร หรือแม้แต่ตอนที่เจ้าหน้าที่แสดงหมายจับให้ดูว่าเป็นเจ้าของบัญชีม้าก็ยังเฉยแม้จะถามว่าขายบัญชีม้าให้ใครก็ไม่ตอบแต่ถูกท่าทางแล้วเหมือนว่าจะรู้ตัวว่าทำอะไรลงไปแม้จะไม่ตอบแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธถามแค่ว่าถ้าถูกจับแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง เพราะว่าลูกยังเล็กอยู่ต้องเลี้้ยงลูก
สุดท้ายก็ยอมรับว่าเคยรับจ้างเปิดบัญชีม้าแลกเงิน 300 บาทโดยคนที่ติดต่อมาบอกว่าแค่ว่าจะเอาไปใช้เป็นบัญชีโอนเงินค้าขายปกติ ไม่คิดว่าถูกแก๊งคอลล์เซ็นเตอร์นำไปใช้หลอกลวงเหยื่อ หลังถูกจับกุมเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวส่ง สน.โชคชัย กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุที่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความเอาไว้