คดีลักทรัพย์พ่นพิษ ตร.เมืองพังงา ตามจับคนรับของโจรเพียบ

พังงา – คดีลักทรัพย์ ในโฮมสเตย์ พ่นพิษ ตำรวจเมืองพังงา นำผู้เสียหาย ตามยึดทรัพย์สินคืนหลายรายการ พร้อมแจ้งข้อหาลักทรัพย์และรับของโจร กับคนที่ครอบครองทรัพย์สินของผู้เสียหายอีกหลายราย
จากเหตุการณ์วันที่ 14 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา มีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพังงา ว่า มีคนร้ายลักลอบเข้าไปขโมยของภายในโฮมสเตย์ ที่กำลังก่อสร้างในพื้นที่ ม.6 ต.บางเตย อ.เมืองพังงา มีทรัพย์สินหายไปหลายรายการ ทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องมือช่าง หลังรับแจ้ง ทางพ.ต.อ.วีระพงศ์ รักขิโต ผกก.สภ.เมืองพังงา ได้สั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองพังงา จึงลงพื้นที่สืบสวนหาข่าว จนทราบว่านายฮันนาน(สงวนนามสกุล) ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นคนก่อเหตุ จึงเข้าตรวจค้นจับกุมตัวได้พร้อมของกลาง เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าและก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ มูลค่ารวมหลักแสนบาท
ล่าสุดพ.ต.ท.นิมิตร กล่อมกำเนิด สว.สส.สภ.เมืองพังงา ร.ต.อ.จักรกฤษณ์ ศรีกลับ รอง สว.สส.สภ.เมืองพังงาได้ร่วมกับผู้เสียหายติดตามทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปได้อีกหลายรายการ ประกอบด้วย 1. ชุด ลังเครื่องมือไม้แบบมีล้อเลื่อนไว้สำหรับใส่เครื่องมือช่าง โดยมีเครื่องมือช่างอยู่ภายในสภาพใช้งานไม่ได้ ( ชำรุดเสียหาย) จำนวน 1 ลัง ลังเครื่องมือไม้แบบมีล้อเลื่อนไว้สำหรับใส่เครื่องมือช่าง ซึ่งถูกเปลี่ยนสภาพเป็นตู้ลำโพง จำนวน 1 ลัง ปั๊มลม ยี่ห้อ PUMA จำนวน 1 เครื่อง และกล่องไม้ขนาดเล็กไว้สำหรับใส่อุปกรณ์ช่าง จำนวน 2 ชิ้น มี น.ส.อรพรรณ หรืออาร์ม เป็นผู้นำไปเก็บไว้ที่บ้านญาติในพื้นที่ ม.2 ต.บางเตย อ.เมืองพังงา
ชุดที่ 2 บันได อลูมิเนียม 7 ขั้น ( ทาสีแดงทั้งชิ้น เพื่อปกปิดสีเดิม ) จำนวน 2 อัน และ กล่องลังไม้ใช้สำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องมือชั่ง จำนวน 1 ลัง มีนายนายประสิทธิ์ หรือหัวแบน นำไปเก็บไว้ที่พื้นที่ ม.9 ต.บางเตย อ.เมืองพังงา
ชุดที่3 ที่นอนสปริง ขนาดประมาณ 3.5ฟุต จำนวน 1 หลัง มี นายพงษ์ศักดิ์ นำไปไว้พื้นที่ม.5 ต.บางเตย อ.เมืองพังงา
ชุดที่ 4 ที่นอนสปริง ขนาดประมาณ 3.5 ฟุต จำนวน 1 หลัง มีนายนายอนันต์ หรือบังเหม นำไปไว้ที่บ้าน ในพื้นที่ ม.6 ต.บางเตย อ.เมืองพังงา
ชุดที่5 กล่องไม้สำหรับใส่อุปกรณ์ช่าง จำนวน 1 กล่อง มีนายอาซีส นำไปไว้ในบ้านพื้นที่ ม.6 ต.บางเตย อ.เมืองพังงา
และชุดที่6 ที่นอนสปริง ขนาดประมาณ 3.5 ฟุต จำนวน 1 หลัง มีนายปฏิหารย์ หรือก๊อต นำไปไว้ที่บ้านพื้นที่ม.9 ต.บางเตย อ.เมืองพังงา
ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดพร้อมแจ้งข้อหา“ลักทรัพย์หรือรับของโจร” กับผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินของผู้เสียหาย ส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพังงาดำเนินคดีต่อไป