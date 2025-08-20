นักลงทุนยังมั่นใจตลาดอสังหาฯ ภูเก็ต ขอจัดสรรอีก 8 โครงการ พื้นที่ศรีสุนทรฮอต ผุดบ้านจัดสรร-พูลวิลล่า เพียบ ทำราคาที่ดินขยับตาม

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – นักลงทุนภูเก็ตและต่างจังหวัด ยังมั่นใจตลาดอสังหาฯ ภูเก็ต ขยายลงทุนต่อเนื่อง คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอนุมัติอีก 8 โครงการ ทั้งสร้างบ้านจัดสรรและวิลล่า ขายคนไทยและต่างชาติ พื้นที่ศรีสุนทรฮอตสุด บ้านจัดสรรผุดเป็นดอกเห็ด ทำราคาที่ดินขยับตามหลายเท่าตัว
นายอดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2568 โดยมี นายพีรยศ ศรีสุวรรณ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องปรชุมหอทะเบียนที่ดิน 2459 สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 19 ส.ค.2568 ที่ผ่านมา
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการพิจารณาการขอยกเลิกการจัดสรรที่ดินของบริษัท เบล แอร์ มารีน่า พาร์ค ไฮ จำกัด โครงการ “บ้านสวนมารีน่า พาร์คไฮ” ในพื้นที่ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ที่ทางคณะกรรมการได้ออกใบอนุญาตจัดสรรไปเมื่อปี 2550 เพื่อจัดสรรขายที่ดินเปล่า จำนวน 37 แปลง ซึ่งโครงการได้ขายที่ดินและมีการก่อสร้างเป็นที่พักอาศัยรวม และปัจจุบันได้เปิดเป็นโรงแรมให้บริการรายวันและรายเดือน ทั้งหมด 19 แห่ง และได้ถูกจับกุมดำเนินคดีเปิดโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาตไปก่อนหน้านี้ และเมื่อทางรัฐบาลมีนโยบายในการผ่อนผันผู้ที่นำอาคารที่ไม่ใช่โรงแรมมาเปิดให้บริการโรงแรม สามารถมายื่นเรื่องเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายโรงแรม ทางผู้ประกอบการจึงขอยกเลิกการจัดสรร เพื่อนำโครงการดังกล่าวเข้าสู่ขบวนการขอใบอนุญาตโรงแรม
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการยังไม่พิจารณายกเลิกการขอจัดสรรที่ดินให้กับโครงการดังกล่าว เนื่องจากยังขาดข้อมูลในส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย การบริหารจัดการพื้นที่ส่วงกลางหลังยกเลิก จึงขอให้ทางเจ้าของโครงการนำเสนอข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อไม่เกิดผลกระทบกับผู้ที่ซื้อที่ดินและลงทุนในโครงการดังกล่าวไปลแว ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาในครั้งต่อไป
ส่วนโครงการที่ขอการจัดสรรที่ดินโครงการใหม่ เข้าสู่การพิจารณาในการประชุมครั้งที่ จำนวน 8 โครงการ ซึ่งคณะกรรมการได้เห็นชอบการขอจัดสรรที่ดินทั้ง 8 โครงการ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ประกอบด้วย 1.โครงการ “บ้านสวยภูเก็ต เทพประทาน” ของบริษัท บ้านสวยกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาฯจาก จ.สุราษฎร์ธานี โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะสิเหร่ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต เป็นบ้านจัดสรร จำนวน 21 แปลง แบ่งเป็นบ้านแฝดสองชั้น 2 จำนวน 20 แปลง ราคาเริ่มต้นที่ 4.4 ล้านบาท และบ้านเดี่ยว 1 หลัง ราคา 6 ล้านบาท
2.โครงการ “ชนกานต์ดีไลท์ กู้กู 3 ของบริษัท ชนกานต์บ้านและที่ดิน จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.รัษฎา เป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์สองชั้นทั้งหมด แบ่งเป็นหน้ากว้าง 4 เมตร ราคาเริ่มต้น 2.6 ล้านบาท และหน้ากว้าง 6 เมตร ราคาเริ่มต้นที่ 3.9 ล้านบาท
3.โครงการ “สมายล์ วิวล์ เอ็กซ์ 5 ลงทุนโดยนายพลัฎฐ์ พิสุทธิ์วิมล บนเนื้อที่ 4 ไร่ ในพื้นที่ ต.ศรีสุนทร ถนนสายท่าเรือ-เกาะแก้ว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต มีทั้งหมด 32 หลัง เป็นบ้านแฝดชั้นเดียว ราคาเริ่มต้นที่ 2.9 ล้านบาท และบ้านเดี่ยวอีก 1 หลัง
4.โครงการ “ภูเก็ตวิลล่า บ้านพอน” ของบริษัท ภูเก็ตวิลล่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทพัฒนาอสังหาฯท้องถิ่นภูเก็ต โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่บางโจ ต.ศรีสุนทรี บนที่ดิน 13 ไร่เศษ พัฒนาเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้น จำนวน 42 หลัง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งคลับเฮ้าส์ สระว่ายน้ำ สวนสาธารณะ ราคาขายเริ่มต้นที่ 12.9 ล้านบาท
5.โครงการ “เวลล์ วัลเลย์” ของบริษัท บิ๊ก บล็อก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในพื้นที่ ต.ศรีสุนทร จำนวน 56 แปลง มีทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ราคาเริ่มต้นที่ 4 ล้านบาท 6.โครงการ “เดอะ มูฟ บางโจ” ของบริษัท ถลาง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ศรีสุนทร บนที่ดิน 2 ไร่เศษ เป็นโครงการจัดสรรขนาดเล็กพิเศษ มีทั้งหมด 24 แปลง พัฒนาเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว 22 หลัง และที่ดินเปล่าอีก 2 แปลง ราคาเริ่มต้นที่ 2.7 ล้านบาท
7.โครงการ “ลักซ์ไพรด์ 4 บาย วัลญา วิลล่า” ของบริษัท วัลญา วิลล่า ดีเวลล้อปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ศรีสุนทร เป็นพูลวิลล่าททั้งหมด 20 แปลง ก่อสร้างแล้วเสร็จ ราคาเริ่มต้นที่ 18 ล้านบาท และ 8. โครงการ อายาน่า ลักซูรี่ ภูเก็ต วิลล่า” โดยบริษัท ที.เอช.กรุ๊ป ภูเก็ต ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ศรีสุนทร บนที่ดิน 21 ไร่ ขอจัดสรรเป็นที่ดินเปล่า จำนวน 62 แปลง ราคาเริ่มต้นที่ตารางวาละ 17,500 บาท โดยจะมีอีกบริษัทมารับจ้างสร้างเป็นวิลล่าขายต่อไป
โดยโครงการที่ขอจัดสรรในการประชุมครั้งนี้ 8 โครงการ อยู่ในพื้นที่ ต.รัษฎา 2 โครงการ ตำบลศรีสุนทร 6 โครงการ เนื่องจากพื้นที่ ต.ศรีสุนทรเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่นักลงทุนในภูเก็ตสนใจเข้ามาลงทุนบ้านจัดสรรที่สร้างขายคนไทยและต่างชาติ ทำให้ราคาที่ดินขยัยเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว จากเดิมที่อยู่ไร่ละ 3-4 ล้านบาท ขยับเป็นไร่ละเป็นสิบล้นบาท
นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการยังได้พิจารณาถึงการร้องเรียนจของลูกบ้านโครงการจัดสรร “บ้านร่มไม้ชายเล” ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ที่เป็นบ้านหรูโครงการแรกๆในภูเก็ต จากที่ลูกบ้านได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ำประปา ถนนที่ยังสร้างไม่เสร็จ รวมไปถึงการนำสายไฟฟ้าลงดิน โดยเฉพาะในเรื่องของน้ำประปา ซึ่งทางคณะกรรมการฯได้มอบหมายให้ทางการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตออกแบบระบบการส่งน้ำขึ้นไปยังโครงการ และเรื่องของระบบไฟฟ้า ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกบ้าน ซึ่งมีเงินค้ำประกันสาธารณูปโภคโครงการอยู่ในการดำเนินการอยู่แล้ว