งานแต่งหวิดล่ม ว่าที่เจ้าบ่าว ถูกจับค้ายาบ้า ก่อนวันวิวาห์แค่ 1 วัน

กระบี่ - งานวิวาห์หวิดล่ม ว่าที่เจ้าบ่าว ถูกจับกุมคดีค้ายา เพียงแค่ 1 วัน เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่ง สภ.ดำเนินคดี ให้ญาติมาประกันตัว เพื่อจัดงานแต่งวันพรุ่งนี้ งานนี้แม้จะ “เข้าซังเต” แต่เจ้าบ่าวก็ยังมีหวังได้เข้าพิธี ไม่ปล่อยให้เจ้าสาวหม้ายขันหมากกลางคัน
วันนี้ ( 20 สิงหาคม 2568 ) ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่ นำโดย นายปรีชา สอิ้งทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ เดินหน้าปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด ภายใต้โครงการ “No Drugs No Dealers” และนโยบาย X-ray หมู่บ้าน/ชุมชน อำเภอสีขาว ปลอดยาเสพติด ของรัฐบาล มุ่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติด
ผลการปฏิบัติ สามารถจับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติดได้ 2 ราย ประกอบด้วย นายวินัย (สงวนนามสกุล) อายุ 40 ปี ชาวตำบลทับปริก ยึดของกลางยาบ้า 13 เม็ด และ นายวินัย (สงวนนามสกุล) อายุ 48 ปี ชาวตำบลคลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ยึดยาบ้า 192 เม็ด แยกนำส่ง สภ.เมืองกระบี่ 1 ราย และ สภ.อ่าวนาง 1 ราย
ผลการจับกุมครั้งนี้ชุดจับกุมถึงกับอึ้ง เมื่อ 1 ใน 2 ผู้ต้องหาสารภาพว่า มีกำหนดเข้าพิธีวิวาห์ ในวันที่ 21 ส.ค.นี้ หากประกันตัวไม่ทันก็จะอดเข้าพิธีวิวาห์ เจ้าหน้าที่ จึงเห็นใจเร่งทำบันทึกจับกุมส่ง สภ.เมืองกระบี่ ให้ทันประกันตัว เพื่อจะได้ทันพิธีที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้
ขณะช่วงหนึ่งระหว่างสอบสวน นายอำเภอเมืองกระบี่ พูดหยอกล้อว่า วันงานตนและชุดจับกุมจะไปร่วมงานแต่งด้วย พร้อมไปยืนยันกับญาติทั้งสองฝ่าย ให้ผู้ต้องหาเลิกจากยาเสพติด และ จะจดทะเบียนให้ด้วย พร้อมทิ้งท้ายแกงวัวอย่าใส่หมากสะหลอดให้เจ้าหน้าที่ กินนะ
นายปรีชา สอิ้งทอง เปิดเผยว่า หลังจากได้ฟังคำสารภาพของว่าที่เจ้าบ่าว ก็อดสงสารไม่ได้ หากขั้นตอนล่าช้าอาจทำให้พิธีแต่งงานต้องล่ม เจ้าสาวเป็นหม้ายขันหมาก และ กลายเป็นประเด็นสังคม จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งทำบันทึกส่งตัวไปยังพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกระบี่โดยเร็ว เพื่อให้ญาติสามารถยื่นประกันตัวได้ทัน และเจ้าบ่าวจะได้ไปร่วมพิธีวิวาห์ตามกำหนด
งานนี้แม้จะ “เข้าซังเต” แต่เจ้าบ่าวก็ยังมีหวังได้เข้าพิธี ไม่ต้องปล่อยให้เจ้าสาวหม้ายขันหมากกลางคัน