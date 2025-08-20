คึกคัก TSU EXPRESS สงครามสมัครด่วน Open House ม.ทักษิณ พัทลุง เปิดอย่างเป็นทางการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดงาน OPEN HOUSE “TSU EXPRESS สงครามสมัครด่วน” อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568 ณ ห้อง MF2200 (อาคารเรียนรวม 2) ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก เนืองแน่นไปด้วยครู นักเรียน และผู้สนใจที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดงาน OPEN HOUSE “TSU EXPRESS สงครามสมัครด่วน” ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2568 บริเวณลานโยธิน (ใต้อาคารเรียนรวม 2) เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้และแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียน ครู และผู้สนใจทั่วไป ในวันที่ 19 สิงหาคม 2568 ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ ห้อง MF2200 (อาคารเรียนรวม 2) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
ภายหลังพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมเวทีวิชาการและกิจกรรมแนะแนวทางในการศึกษาต่อ อาทิ
• TSU Fast Track : ระบบการรับสมัครและเส้นทางลัดสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้
• บรรยายหัวข้อ “คำตอบต้องเป๊ะ บุคลิกต้องปัง รอดทุกสนามสัมภาษณ์” โดย ผศ.ดร.ก้องกิดากร บุญช่วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
• บรรยายหัวข้อ “ทำ Portfolio อย่างไร ให้กรรมการร้องว้าว” โดย ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ ขุนพล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
• บรรยายหัวข้อ “วางแผนเวลา เตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยแบบมือโปร” โดย อ.เสรี บุญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Faculty Tour จากทุกคณะ เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองค้นหาความถนัดและความชอบของตนเอง รวมถึงการรับ e-certificate สำหรับผู้เข้าร่วม ที่สามารถนำไปใช้ประกอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ได้จริง
บรรยากาศการจัดงานเป็นไปอย่างคึกคัก ได้รับความสนใจจากครู นักเรียน และผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมในปีนี้จัดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ โดยได้แรงบันดาลใจจากกระแสซีรีส์ไทยยอดนิยมอย่าง "สงคราม ส่งด่วน (Mad Unicorn)" เพื่อสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ได้ทันสมัยและเข้าถึงง่าย ตอกย้ำความตั้งใจของมหาวิทยาลัยทักษิณในการส่งต่อความรู้และแรงบันดาลใจแก่เยาวชนสู่อนาคต