เลขาธิการ ศอ.บต. มอบผู้แทนเยี่ยม บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด นราธิวาส หลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางเพลิง ได้รับความเสียหาย

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำโดย นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเยียวยา ศอ.บต. เป็นผู้แทน เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบความเสียหายด้านทรัพย์สิน และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด หมู่ที่ 9 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ที่ได้รับผลกระทบด้านทรัพย์สินเสียหาย จากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 เกิดเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงเผาทรัพย์สินและวางระเบิด โดยการลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบในครั้งนี้ มีนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ตำรวจ ปกครอง และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ร่วมตรวจสอบด้วย
ทั้งนี้คณะหัวหน้าส่วนราชการ ได้มีการพูดคุยถึงข้อมูลการเกิดเหตุการณ์ แนะนำมาตรการป้องกันดูแลความปลอดภัยให้แก่โรงงาน เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ และการเข้าช่วยเหลือได้ทันที ไม่ให้เกิดความเสียหายขยายเป็นวงกว้าง สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ ศอ.บต. โดยจังหวัดนราธิวาส อำเภอแว้ง พร้อมให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด
นอกจากนี้ นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ เป็นผู้แทน เลขาธิการ ศอ.บต. มอบกระเช้าเยี่ยมแก่ ผู้แทนบริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือจากภาครัฐ