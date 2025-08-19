ป.ป.ช.–สตง.ลงพื้นที่ อบจ.สงขลา ส่องกู้ 2,000 ล้าน ซ่อมถนน 74 สาย ย้ำห่วงโปร่งใส–คุ้มค่า

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ป.ป.ช. และ สตง. ลงตรวจสอบโครงการกู้เงิน 2,000 ล้านบาทของ อบจ.สงขลา เพื่อซ่อมถนน 74 สายในพื้นที่ 16 อำเภอ เบื้องต้นยังไม่พบสิ่งผิดปกติ เหตุอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ แต่หน่วยงานตรวจสอบย้ำเดินหน้าติดตามใกล้ชิด พร้อมสุ่มลงพื้นที่ดูสภาพถนนจริงและสอบถามความเห็นประชาชน
วันนี้ (19 สิงหาคม 2568) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. สงขลา และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 (สตง.) ลงพื้นที่ตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดโครงการกู้เงินวงเงินกว่า 2,000 ล้านบาท ของ อบจ.สงขลา จากสถาบันการเงิน 2 แห่ง ซึ่งกำลังเป็นประเด็นร้อนในสังคม
นายปิยะวัฒน์ คุระพูล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริต ภาค 9 เปิดเผยว่า การตรวจสอบครั้งนี้เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเบื้องต้นได้ตรวจเอกสารการกู้เงินและโครงการซ่อมแซมถนน 74 สาย ระยะทางรวม 307 กิโลเมตร ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา จากถนนที่ อบจ. ดูแลทั้งหมดกว่า 1,322 กิโลเมตร
ทั้งนี้ อบจ.สงขลา ชี้แจงว่าหากได้รับอนุมัติวงเงินกู้ จะทยอยชำระหนี้ในระยะเวลา 10 ปี พร้อมยืนยันว่ามีการจัดทำประชาคมเพื่อฟังเสียงประชาชนแล้ว แต่ ป.ป.ช. ยังขอตรวจสอบเอกสารยืนยันเพิ่มเติม
ด้านนายสุทิน อินทรัตน์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ สตง. ภูมิภาค 15 ระบุว่า วงเงินกู้จำนวนมากครั้งนี้ถือว่า “น่าห่วง” แม้ตามกฎหมายท้องถิ่นจะสามารถกู้ได้ แต่ สตง. จะเข้ามาตรวจสอบด้านวินัยการเงินการคลังและสภาพคลังของ อบจ.สงขลา ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ พร้อมย้ำว่าโครงการต้องสร้างประโยชน์จริงต่อประชาชน ไม่ใช่เพียงการเบิกจ่ายงบประมาณ
ขณะที่นายปุริมปรัชญ์ จันทร์หอม หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต ป.ป.ช. สงขลา ชี้ว่า ประเด็นสำคัญที่ อบจ. ต้องตอบสังคมให้ได้ คือหลักเกณฑ์การคัดเลือกถนน 74 สายที่ถูกบรรจุในโครงการจากทั้งหมด 209 สาย ว่าใช้ปัจจัยใดเป็นตัวกำหนด รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างและการกำหนดราคากลางว่าจะโปร่งใสและสอดคล้องกับสภาพจริงหรือไม่
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ภาค 9 ย้ำว่า ณ ขณะนี้ “ยังไม่พบพฤติกรรมทุจริต” แต่เป็นการเข้ามาในมิติของการให้ข้อเสนอแนะและเฝ้าระวัง หากในอนาคตงบประมาณได้รับอนุมัติจริง หน่วยงานตรวจสอบจะติดตามเข้มข้นทั้งขั้นตอนการกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับงาน พร้อมเปิดรับข้อมูลหรือเบาะแสจากภาคประชาชนเพิ่มเติม
โดยในวันพรุ่งนี้(20 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. และ สตง. จะลงพื้นที่สุ่มตรวจถนนในโครงการ เพื่อสอบถามความคิดเห็นชาวบ้านและพิจารณาความเหมาะสมในการซ่อมแซม ก่อนที่จะเสนอแนะแนวทางให้สถาบันการเงินประกอบการตัดสินใจว่าจะอนุมัติวงเงินกู้ให้ อบจ.สงขลา ต่อไปในอนาคต