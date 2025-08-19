ผู้เชี่ยวชาญชี้หนังสือสั่งนายอำเภอผิดธรรมเนียมพิรุธเพียบทั้งรูปแบบ-ถ้อยคำแถมใช้ลายเซ็นสแกน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด่วน หลังพบหนังสือราชการปลอมแอบอ้างสแกนลายเซ็นผู้ว่าฯ จนสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของจังหวัด และกำชับให้ทุกหน่วยงานเคร่งครัดเรื่องการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันการปลอมแปลง
จากกรณีที่มีการปลอมแปลงหนังสือราชการและแอบอ้างสแกนลายเซ็นผู้ว่าฯ ส่งถึงนายอำเภอเมืองสงขลา ซึ่งเรื่องนี้ได้ถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวางและสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของจังหวัด
หนังสือราชการปลอมดังกล่าวขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการเดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดสงขลา และกำหนดเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในวันที่ 18 สิงหาคม 2568
ล่าสุด วันที่ 19 สิงหาคม 2568 นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดสงขลา ที่ 39407/2568 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีรายชื่อกรรมการดังนี้ 1.นายวิทยา จันทน์เสนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (ประธานกรรมการ) 2.นายวรพันธุ์ สุวรรณยุหะ ปลัดจังหวัดสงขลา (กรรมการ) 3.นางสาวลัดดาวัลย์ สุวรรณรัตน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานจังหวัดสงขลา (กรรมการและเลขานุการ) 4.นายถวัลย์ชัย พรหมมา นิติกรชำนาญการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา (ผู้ช่วยเลขานุการ) และ 5.นายภูวนัย จันสุกศรี (ผู้ช่วยเลขานุการ)
คำสั่งดังกล่าวระบุให้คณะกรรมการฯ ต้องดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน และรวบรวมหลักฐานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากพบว่ามีการกระทำผิดจริง จะดำเนินคดีทั้งทางวินัยและทางอาญา คำสั่งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2568
ผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตว่าหนังสือราชการปลอมฉบับนี้มีข้อผิดพลาดหลายจุด เช่น การใช้ถ้อยคำและรูปแบบฟอร์มที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ โดยปกติแล้วการลงนามของผู้บังคับบัญชาจะใช้การประทับตราสดเท่านั้น ซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้ทางจังหวัดต้องกำชับให้ทุกหน่วยงานเคร่งครัดในการนำลายเซ็นสแกนไปใช้ เนื่องจากถือเป็นความผิดทางอาญาที่ส่งผลกระทบต่อทั้งบุคคลที่ถูกแอบอ้างและภาพลักษณ์ของจังหวัด