รวบหนุ่มหนีคดีฉ้อโกง มาบวชพระ ขณะตรวจสอบพบพระอีกรูปเสพยาบ้าจับสึกทันทีทั้งคู่

สุราษฎร์ธานี - ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ตม. ตร.ท่องเที่ยว สสจ. นำบุก จับหนุ่มหนองบัวลำภู หนีคดีฉ้อโกง มาบวชเป็นพระบนเกาะสมุย ขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พบพระลูกวัดท่าทางมีพิรุธ นำไปตรวจฉี่ พบสีม่วง จับสึกทันทีทั้งคู่
เมื่อเวลา 14.50 น.วันนี้ ( 19 สิงหาคม 2568) นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.ปัญญา นิรัติมานนท์ ผกก.สภ.เกาะสมุย มอบหมายให้ นายจะเร ตุ้งแก้ว ปลัดอำเภอเกาะสมุย พ.ต.ท.สวัสดิ์ ทัลวัลลิ์ สว.สส. พ.ต.ท.สุเมธ สวัสดี สวป. นำกำลังเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาสุราษฎร์ธานี สาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย ร่วมกัน นำหมายศาลแขวงดุสิต เลขที่ จ.142/2568 จับกุม นายพงษ์เพชร อายุ 27 ปี ชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกง ในท้องที่ สน.บางซื่อ ที่วัดแห่งหนึ่ง ในพื้นที่บ้านบางมะขาม หมู่ 5 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย หลังสืบทราบว่า ได้หลบหนีคดีมาบวชเป็นพระ ที่วัดดังกล่าว
จากการตรวจสอบ พระพงษ์เพชร ซึ่งอยู่ในอาการสำรวม ในชุดพระสงฆ์ เปิดเผยว่า เป็นคนๆเดียวกันตามหมายจับศาลแขวงดุสิต และ บวชมาได้ระยะหนึ่งแล้ว ในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบข้อมูลพระพงษ์เพชร อปรากฎมีพระลูกวัด ชื่อ พระบุญชอบ อายุ 40 ปี ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่าทางมีพิรุธ เจ้าหน้าที่จึงได้ ประสานเจ้าอาวาส พร้อมขอตรวจปัสสาวะ พบฉี่สีม่วง จึงได้นำตัวสอบปากคำ ในเบื้องต้น พระบุญชอบให้การว่า เพิ่งบวชเมื่อก่อนเข้าพรรษา และได้เสพยาบ้าไปเมื่อก่อนหน้านี้
ทางเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งต่อ พระบลโรจน์ ตำแหน่ง พระวินยาธิการ สังกัด ศูนย์พระวินยาธิการประจำฉังหวัดสุราษฎร์ธานี (พระครูปริยัตยาภิรม) ประธานกรรมการพระวินยาธิการ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ตำรวจพระ) ทำการสอบสวน พร้อมทำพิธีสึก ทันที
ในเบื้องต้น นายพงษ์เพชร ทางตำรวจสืบสวน จะนำตัวส่งมอบให้กับ พ.ต.ท.อำนาจ นาควิจิตร สว.สอบสวน เจ้าของคดี สน.บางซื่อ รับตัวไปดำเนินคดีต่อไป ส่วนนายบุญชอบ ขอสมัครใจ เป็นผู้ป่วยเสพยาเสพติด เพื่อเข้าบำบัด ในโครงการค่ายประเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไป