สู้ชีวิต! คุณยายวัย 50 ปีชีวิตแสนลำบากหาของเก่าขายเลี้ยงครอบครัวรวม 7 ชีวิต

ตรัง - คุณยายวัย 50 ปีเศษ ชาว อ.เมืองตรัง ต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการหาสิ่งของรีไซเคิล หรือของเก่า ไปขาย เพื่อหารายได้มาดูแลครอบครัว ที่มีสามีป่วยติดเตียง และหลาน วัย 4-17 ปี อีก 5 คน รวมทั้งหมด 7 ชีวิต
วันนี้ (19 ส.ค.) นางอรัญญา บุญกิ้ม อายุกว่า 50 ปี ชาวอำเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่ต้องเลี้ยงชีพด้วยการหาของเก่าไปขาย โดยทุกวัน นางอรัญญา จะอาศัยขับขี่รถพ่วงออกตระเวนเก็บกระดาษลัง ซึ่งส่วนมากจะมีสภาพช้ำ ๆ แล้วรวบรวมมาขายที่บริษัท ไทยสากลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนาตาล่วง อ.เมืองตรัง นอกจากนั้นเธอก็ยังเก็บพลาสติก อะลูมิเนียม เหล็ก ไปขายตามโรงค้าของเก่าอื่น ๆ ด้วย
ทั้งนี้ เพราะในชีวิตจริงของคุณยายมีภาระอันหนักอึ้ง ที่ต้องดูแลสามีป่วยติดเตียง และหลานๆ วัย 4-17 ปี อีกจำนวน 5 คน ซึ่งทั้ง 7 ชีวิต ต้องขับเคลื่อนปากท้องด้วยสิ่งของรีไซเคิล หรือของเก่า และเธอก็เป็นผู้ที่ต้องรับหน้าที่หลักในการหารายได้มาดูแลเจือจุนครอบครัวนี้ โดยบางครั้งในวันหยุด คุณยายก็จะนำหลาน ๆ มาช่วยงานด้วย ซึ่งแต่ละวันมีรายได้ไม่แน่นอน แล้วแต่จะหาสิ่งของรีไซเคิล หรือของเก่า ได้อะไรมาบ้าง หรือได้มากน้อยแค่ไหน
สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมบุญช่วยเหลือทั้ง 7 ชีวิตของครอบครัวของ นางอรัญญา บุญกิ้ม สามารถติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์ (091) 797-2640