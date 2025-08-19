สงขลาเตรียมจัดงาน “สงขลาเมืองแห่งป้อมปราการสู่มรดกโลก” วันที่ 22 – 24 ส.ค.นี้

จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชนในพื้นที่ เตรียมจัดงาน “สงขลาเมืองแห่งป้อมปราการสู่มรดกโลก” ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2568 ณ บริเวณเมืองเก่า หัวเขาแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา (ป้อมหมายเลข 9) ภายใต้แนวคิด Singora Proud เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาเมืองสงขลา ให้ก้าวสู่การเป็นเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาค ควบคู่กับการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีความเป็นมาอย่างยาวนาน
โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสงขลาไปสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก พร้อมด้วย นางศศิเพ็ญ ละม้ายพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวรายละเอียดการจัดงาน และ นายกอง จันทร์สว่าง นายกเทศมนตรีสิงหนคร นายดุสิต ทุมมากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา และนายสืบสกุล ศรีสุข เลขามูลนิธิสงขลาสู่มรดกโลก ร่วมกล่าวสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้
ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญหลายรายการ อาทิ การออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนกว่า 25 ราย การแสดงแสง สี เสียง เรื่อง “มหัศจรรย์มนตรา ชิงกอร่า เมืองแห่งป้อมปราการ” นิทรรศการประวัติศาสตร์ “สงขลา เมืองแห่งป้อมปราการ” การแสดง ศิลปวัฒนธรรมจากศิลปินพื้นบ้าน เส้นทางท่องเที่ยวชมป้อมปราการ รวมทั้งกิจกรรมเสวนา “สงขลา เมืองแห่งป้อมปราการสู่มรดกโลก”