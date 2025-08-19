xs
“Richest Roller” ความมั่งคั่งอันเป็นนิรันดร์” ประติมากรรมชิ้นแรกของงาน Thailand Biennale Phuket แลนด์มาร์กใหม่เมืองภูเก็ต

ภูเก็ตได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 4 Thailand Biennale Phuket 2025 เพื่อพลิกโฉมภูเก็ตสู่เมืองศิลปะโลก ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.2568 - 30 เม.ย.2569 มีศิลปินทั้งไทยและต่างชาติร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และขณะนี้บรรดาศิลปินได้เริ่มสร้างสรรค์ผลงานที่จะนำไปจัดแสดงในงาน Thailand Biennale Phuket 2025 และจังหวัดภูเก็ตก็ได้จัดงานต้อนรับศิลปินเมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา อย่างยิ่งใหญ่


“Richest Roller" ความมั่งคั่งอันเป็นนิรันดร์ เป็นงานประติมากรรมร่วมสมัยชิ้นแรกของงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 4 Thailand Biennale Phuket 2025 ได้ติดตั้งแล้วเสร็จและจะอยู่ถาวรที่บริเวณปลายสุดแหลมสะพานหิน ฝั่งป่าชายเลน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ไปถ่ายรูป เช็คอิน ก้นได้แล้ว


“Richest Roller" ความมั่งคั่งอันเป็นนิรันดร์ ผลงานของ ดร. กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ที่สะท้อนแนวคิดเรื่องความรุ่งเรือง ความงดงาม และความยั่งยืนของชุมชน โดยจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศทางศิลปะในพื้นที่เมืองภูเก็ต เพื่อดึงดูดทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ทางวัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัย







