เปิดฉากประชุมใหญ่ AIBD GC 2025 ณ ภูเก็ต จัดตั้ง 3 คณะทำงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สื่อแห่งอนาคต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เปิดฉากประชุมใหญ่ AIBD GC 2025 ณ ภูเก็ต ! ตั้งเป้าจัดตั้ง 3 คณะทำงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สื่อแห่งอนาคต ที่มีบุคลากรสื่อไทยร่วมด้วย
วันนี้ ( 19 สิงหาคม 2568) การประชุมใหญ่สมัยสามัญประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุ - โทรทัศน์แห่งเอเชีย - แปซิฟิก (AIBD) หรือ AIBD General Conference (AIBD GC) ครั้งที่ 23 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2568 ภายใต้หัวข้อ “พลังสื่อ สร้างคน สร้างสันติสุข สู่สังคมยั่งยืน” ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ จังหวัดภูเก็ต ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยเริ่มต้นที่วงประชุมแรกคือการประชุมคณะทำงานวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning Team: SPT) เพื่อพิจารณาและผลักดันวาระสำคัญที่จะกำหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมสื่อเอเชีย - แปซิฟิกในอีก 5 ปีข้างหน้า
วาระสำคัญในวงประชุม SPT คือการพิจารณา แผนยุทธศาสตร์ AIBD ปี 2025-2029 และ ที่น่าจับตาคือการหารือเพื่อจัดตั้ง คณะทำงานขับเคลื่อน (Steering Committee) 3 คณะ ซึ่งจะทำหน้าที่สำคัญในการผลักดันเป้าหมายเชิงรุกขององค์กร
ประกอบด้วย:
1. คณะทำงานขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีเกิดใหม่ (Emerging Technology): มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น AI มาปรับใช้เพื่อยกระดับการทำงานและประสิทธิภาพของสื่อ
2. คณะทำงานขับเคลื่อนด้านเนื้อหา (Content): มุ่งเน้นการสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณภาพ สร้างรายได้ และตอบสนองความต้องการของผู้ชมในยุคดิจิทัล
3. คณะทำงานขับเคลื่อนด้านความยั่งยืน (Sustainability): มุ่งเน้นการกำหนดแนวทางด้านการเงินและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สื่อสามารถดำเนินงานได้อย่างมั่นคงในระยะยาว
สำหรับการจัดตั้งคณะทำงานในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของ AIBD และคาดว่าจะมี บุคลากรจากกรมประชาสัมพันธ์ ของประเทศไทยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานเหล่านี้ หลังมีการเสนอชื่อเข้าร่วมคณะทำงานแล้วในทุกคณะ เพื่อสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของไทยในการเป็นผู้นำด้านสื่อในระดับภูมิภาค
การประชุมจะเข้าสู่วาระต่อไปในวงประชุมคณะกรรมการบริหาร (Executive Board: EXBO) ซึ่งถือเป็นวงสำคัญในการพิจารณาอนุมัติผลสรุปและข้อมติจากวง SPT โดยการประชุม EXBO ในครั้งนี้จะได้รับเกียรติจาก นางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงบทบาทที่สำคัญของไทยในการขับเคลื่อนองค์กรสื่อระดับโลก