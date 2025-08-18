ตำรวจไซเบอร์แถลงช่วยเหยื่อปักษ์ใต้สูญเงิน 30 ล้าน อายัดเงินคืน 1.2 ล้าน พร้อมทลายแก๊งบัญชีม้าไทยเชื้อสายจีนรวบ 13 คน

กระบี่ - ตำรวจไซเบอร์แถลงช่วยเหยื่อปักษ์ใต้สูญเงิน 30 ล้าน อายัดเงินคืน 1.2 ล้าน ผู้เสียหาย 3 คนรับเงินคืนทลายแก๊งบัญชีม้าไทยเชื้อสายจีนรวบ 13 คน จับหวยเถื่อนเงินกู้ออนไลน์แดนใต้
เมื่อวันนี้ ( 18 ส.ค.68) ที่ห้องประชุมโรงแรมกระบี่รีสอร์ท ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จัดให้มีการประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 8/2568 ซึ่งผู้บริหารกองบังคับการและกองกำกับการรวม 7 กอง เข้าร่วมประชุม 300 นาย โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการสรุปผลการปฏิบัติและปัญหาข้อขัดข้อง สถิติผลการจับกุมประจำเดือนกรกฎาคม 2568 สถิติคดีอาญาและเคสไอดีในระบบแจ้งความออนไลน์ สถิติการปิดกั้นเว็บไซต์ผ่านระบบเอเอฟซี และการมอบรางวัลให้กับข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เป็นต้น
โอกาสนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมเทคโนโลยี พร้อมด้วย พล.ต.ต. อรรถสิทธิ์ สุดสงวน รองผู้บัญชการ พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รองผู้บัญชาการ พล.ต.ต. ทินกร รังมาตย์ รองผู้บัญชาการ และพล.ต.ต.ศุภกร ผิวอ่อน ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรทางเทคโนโลยี 5 ได้แถลงข่าวผลการจับกุมปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าเงินคืน ของกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 5 การช่วยเหลือเหยื่อปักษ์ใต้สูญเงินกว่า 30 ล้าน อายัดเงินคืนได้ 1.2 ล้าน นำคืนผู้เสียหาย 3 คน พร้อมทลายแก๊งบัญชีมาไทยเชื้อสายจีนจับกุมผู้กระทำความผิดได้ 13 คน และบุกจับหวยเถื่อนเงินกู้ออนไลน์แดนใต้
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์สามารถจับกุมเครือข่ายบัญชาม้าของขบวนการหลอกลวงออนไลน์ ติดตามนำคืนให้แก่ผู้เสียหายตามขั้นตอนในโครงการปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าเงินคืนไปแล้วหลายครั้งรวมเป็นเงินกว่า 231 ล้านบาท และล่าสุดติดตามเงินของผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงให้โอนเงินเพิ่มเติมได้อีก 5 คน
รายแรกผู้เสียหายชาวจังหวัดภูเก็ตคนหนึ่งได้ถูกชักชวนจากเพื่อนที่เพิ่งรู้จักกันบนเฟซบุ๊ก ชักชวนให้หารายได้พิเศษเป็นการกดเพิ่มสินค้าให้เว็บไซต์และให้โอนเงินให้เรื่อยๆรวมมูลค่า 220,260,27 บาท ต่อมาเข้าหน้าที่จับกุมบัญชีม้าในขบวนการดังกล่าวได้ พร้อมประสานธนาคารอายัดเงินที่ถูกหลอกลวงได้ 70,449.27 บาท รายที่สองผู้เสียหายหญิงวัย 57 ปีคนหนึ่ง ชาวอำเภอเกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี ถูกหลอกให้โอนเงินลงทุนเทรดหุ้นสูญเงินประมาณ 5 ล้านบาท ซึ่งผู้เสียหายพบเฟซบุ๊กปลอมที่แอบอ้างเป็นตำรวจไซเบอร์ และได้ทำตามขั้นตอนการแนะนำพร้อมกับโอนเงินไปยังบัญชีคนร้ายเพิ่มอีกหลายครั้งรวมเป็นเงิน 25 ล้านบาท รวม 2 ครั้งเป็นเงิน 30 ล้านบาท ต่อมาเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมบัญชีม้าพร้อมประสานธนาคารอายัดเงินได้ 1 ล้านบาท และรายที่สามผู้เสียหายเป็นหญิงชาวจังหวัดพัทลุง ได้รับโทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างว่าเป็นการไฟฟ้าจะเปลี่ยนมิเตอร์ไปให้แบบดิจิทัล ผู้เสียหายหลงเชื่อคนร้ายจึงแนะนำให้ทำตามขั้นตอนที่แจ้ง สูญเงิน 1,951,230 บาท เจ้าหน้าที่จับกุมบัญชีม้าพร้อมประสานธนาคารอายึดเงินได้ 210,074 บาท
พลตำรวจโท ไตรรงค์ กล่าวต่อไปว่า ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรทางเทคโนโลยี ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกสืบสวนทั้งออนไลน์และออนกราวน์ โดยออกลาดตระเวนในสื่อโซเชียลมีเดียและส่งกำลังลงพื้นที่จับกุมผู้กระทำความผิดเพื่อกวาดล้างอาชญากรรมแดนใต้ จนนำมาสู่การเปิดปฏิบัติการตรวจค้นจับกุม 7 จุดได้ผู้ต้องหา 8 คน ทลายเครือข่ายเงินกู้ผิดกฎหมาย หวยเถื่อนและอาวุธปืน พร้อมออกหมายจับเพิ่มก๊กอาน หลังพัวพันเว็บพนันรายใหญ่เงินหมุนเวียนกว่า 10 ล้านต่อเดือน โดยจุดแรกเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จับกุมนายสมบูรณ์ พร้อมอาวุธปืนลูกซองยาง 1 กระบอก กระสุนชนิดเดียวกัน 20 นัด จุดที่ 2 เข้าตรวจคันบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จับกุมตัวนางเกศินี พร้อมสมุดจดรายการบัญชีหนี้ หนังสือสัญญาการเงินกู้ รถยนต์ฟอร์จูนเนอร์ 1 คัน รถตู้โตโยต้า 1 คัน รถยนต์กระบะอีซูซุ 1 คัน ที่ลูกหนี้นำมาเป็นหลักประกับเงินกู้ จุดที่ 3 เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนีงในพื้นที่อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา จับกุมตัวนายขวัญใจ และนายวิชัย พบเอกสารเงินกู้ อาวุธปืน 3 กระบอกพร้อมกระสุน รถยนต์ 3 คัน รถจักรยานยนต์ และของกลางอื่นๆรวม 11 รายการ
จุดที่ 4 เข้าตรวจค้นร้านขายโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่ง ย่านถนนกะโรม ในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พบความเชื่อมโยงเฟซบุ๊กชื่อแอพพอร์ตโมบาย บ้านพี่อรผ่อนทุกอย่าง จับกุมตัวนางสาวเกษรชญานิษฐ์ อายุ 44 ปียึดโทรศัพท์มือ 1 เครื่องที่ใช้จัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยโทษภาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเขาพนันซึ่งมิได้รับอนุยาตจากเจ้าพนักงาน
จุดที่ 5 เข้าตรวจค้นอาคารให้เช่าห้องที่ 2 ถึงห้องที่ 5 พื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จับกุมนายไชยวัฒน์ อายุ 25 ปี พบเอกสารสัญญากู้ยืมเงินพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ยืมเงิน รถจักรยายนต์ ที่เปิดรับจำนำเงินกู้นอกระบบในการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต จุดที่ 6 เข้าตรวจค้นในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล จับกุมนางสาวน้ำฝน อายุ 29 ปี ยึดโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่องที่ใช้ติดต่อการปล่อยเงินกู้นอกระบบและสลิปการโอนเงิน ทีมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยงทั้งแบบรายสัปดาห์และรายเดือนร้อยละ 182.5 ต่อปี และจุดที่ 7 เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมูที่ 9 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จับกุมนางสาวอทิตา อายุ 37 ปี ยึดโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง พร้อมหนังสือสัญญากู้ยืมเงินซึ่งเป็นการปล่อยเงินกู้นอกระบบ 40 รายการโดยเรียกเก็บดอกเบี้ยงร้อยละ 30 ต่อเดือน
พล.ต.ท ไตรรงค์ กล่าวต่อไปอีกว่า ตำรวจไซเบอร์ทลายแก๊งคนไทยเชื้อสายจีน สืบสวนพบการลักลอบซื้อขายบัญชีม้าผ่านแอปพลิเคชั่นเฟซบุ๊ก ต่อมากลุ่มคนร้ายได้มีการนัดซื้อกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งชั้นสาม ย่านรัชดา ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งนำโดยนายธวัชวงค์ อายุ 19 ปี และพวกอีก 12 คน มีนายเจษฎา อายุ 21 ปี นายหยิ่งชาว อายุ 17 ปี นายนาทณรงค์ อายุ 41 ปี ซึ่งทั้ง 4 คน ทำหน้าที่คัดกรองและรับซื้อบัญชีม้า ดำเนินคดีในข้อกล่าวหาร่วมกันเป็นธุระจัดหาโฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อขายให้เช่าหรือให้ยืมบัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโลโลยี หรือความผิดทางอาญาอื่นใด ส่วนอีก 9 คน ที่เดินทางขายบัญชีธนาคารและบัตรเอทีเอ็ม
แจ้งข้อกล่าวหา เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้อง หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้หรือยืมใช้เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตน ทั้งนี้โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือความผิดทางอาญาอื่นใด
พล.ต.ท ไตรรงค์ ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ยังระบาดต่อเนื่อง มีผู้เสียหาย นับพันคนต่อวัน จึงขอให้ปชช.คิดให้ดีก่อนที่จะกดหรือแชร์ สงสัย โทร 1441 ตร.ไซเบอร์