xs
xsm
sm
md
lg

ตำรวจไซเบอร์แถลงช่วยเหยื่อปักษ์ใต้สูญเงิน 30 ล้าน อายัดเงินคืน 1.2 ล้าน พร้อมทลายแก๊งบัญชีม้าไทยเชื้อสายจีนรวบ 13 คน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระบี่ - ตำรวจไซเบอร์แถลงช่วยเหยื่อปักษ์ใต้สูญเงิน 30 ล้าน อายัดเงินคืน 1.2 ล้าน ผู้เสียหาย 3 คนรับเงินคืนทลายแก๊งบัญชีม้าไทยเชื้อสายจีนรวบ 13 คน จับหวยเถื่อนเงินกู้ออนไลน์แดนใต้

เมื่อวันนี้ ( 18 ส.ค.68) ที่ห้องประชุมโรงแรมกระบี่รีสอร์ท ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จัดให้มีการประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 8/2568 ซึ่งผู้บริหารกองบังคับการและกองกำกับการรวม 7 กอง เข้าร่วมประชุม 300 นาย โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการสรุปผลการปฏิบัติและปัญหาข้อขัดข้อง สถิติผลการจับกุมประจำเดือนกรกฎาคม 2568 สถิติคดีอาญาและเคสไอดีในระบบแจ้งความออนไลน์ สถิติการปิดกั้นเว็บไซต์ผ่านระบบเอเอฟซี และการมอบรางวัลให้กับข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เป็นต้น


โอกาสนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมเทคโนโลยี พร้อมด้วย พล.ต.ต. อรรถสิทธิ์ สุดสงวน รองผู้บัญชการ พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รองผู้บัญชาการ พล.ต.ต. ทินกร รังมาตย์ รองผู้บัญชาการ และพล.ต.ต.ศุภกร ผิวอ่อน ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรทางเทคโนโลยี 5 ได้แถลงข่าวผลการจับกุมปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าเงินคืน ของกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 5 การช่วยเหลือเหยื่อปักษ์ใต้สูญเงินกว่า 30 ล้าน อายัดเงินคืนได้ 1.2 ล้าน นำคืนผู้เสียหาย 3 คน พร้อมทลายแก๊งบัญชีมาไทยเชื้อสายจีนจับกุมผู้กระทำความผิดได้ 13 คน และบุกจับหวยเถื่อนเงินกู้ออนไลน์แดนใต้

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์สามารถจับกุมเครือข่ายบัญชาม้าของขบวนการหลอกลวงออนไลน์ ติดตามนำคืนให้แก่ผู้เสียหายตามขั้นตอนในโครงการปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าเงินคืนไปแล้วหลายครั้งรวมเป็นเงินกว่า 231 ล้านบาท และล่าสุดติดตามเงินของผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงให้โอนเงินเพิ่มเติมได้อีก 5 คน

รายแรกผู้เสียหายชาวจังหวัดภูเก็ตคนหนึ่งได้ถูกชักชวนจากเพื่อนที่เพิ่งรู้จักกันบนเฟซบุ๊ก ชักชวนให้หารายได้พิเศษเป็นการกดเพิ่มสินค้าให้เว็บไซต์และให้โอนเงินให้เรื่อยๆรวมมูลค่า 220,260,27 บาท ต่อมาเข้าหน้าที่จับกุมบัญชีม้าในขบวนการดังกล่าวได้ พร้อมประสานธนาคารอายัดเงินที่ถูกหลอกลวงได้ 70,449.27 บาท รายที่สองผู้เสียหายหญิงวัย 57 ปีคนหนึ่ง ชาวอำเภอเกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี ถูกหลอกให้โอนเงินลงทุนเทรดหุ้นสูญเงินประมาณ 5 ล้านบาท ซึ่งผู้เสียหายพบเฟซบุ๊กปลอมที่แอบอ้างเป็นตำรวจไซเบอร์ และได้ทำตามขั้นตอนการแนะนำพร้อมกับโอนเงินไปยังบัญชีคนร้ายเพิ่มอีกหลายครั้งรวมเป็นเงิน 25 ล้านบาท รวม 2 ครั้งเป็นเงิน 30 ล้านบาท ต่อมาเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมบัญชีม้าพร้อมประสานธนาคารอายัดเงินได้ 1 ล้านบาท และรายที่สามผู้เสียหายเป็นหญิงชาวจังหวัดพัทลุง ได้รับโทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างว่าเป็นการไฟฟ้าจะเปลี่ยนมิเตอร์ไปให้แบบดิจิทัล ผู้เสียหายหลงเชื่อคนร้ายจึงแนะนำให้ทำตามขั้นตอนที่แจ้ง สูญเงิน 1,951,230 บาท เจ้าหน้าที่จับกุมบัญชีม้าพร้อมประสานธนาคารอายึดเงินได้ 210,074 บาท


พลตำรวจโท ไตรรงค์ กล่าวต่อไปว่า ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรทางเทคโนโลยี ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกสืบสวนทั้งออนไลน์และออนกราวน์ โดยออกลาดตระเวนในสื่อโซเชียลมีเดียและส่งกำลังลงพื้นที่จับกุมผู้กระทำความผิดเพื่อกวาดล้างอาชญากรรมแดนใต้ จนนำมาสู่การเปิดปฏิบัติการตรวจค้นจับกุม 7 จุดได้ผู้ต้องหา 8 คน ทลายเครือข่ายเงินกู้ผิดกฎหมาย หวยเถื่อนและอาวุธปืน พร้อมออกหมายจับเพิ่มก๊กอาน หลังพัวพันเว็บพนันรายใหญ่เงินหมุนเวียนกว่า 10 ล้านต่อเดือน โดยจุดแรกเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จับกุมนายสมบูรณ์ พร้อมอาวุธปืนลูกซองยาง 1 กระบอก กระสุนชนิดเดียวกัน 20 นัด จุดที่ 2 เข้าตรวจคันบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จับกุมตัวนางเกศินี พร้อมสมุดจดรายการบัญชีหนี้ หนังสือสัญญาการเงินกู้ รถยนต์ฟอร์จูนเนอร์ 1 คัน รถตู้โตโยต้า 1 คัน รถยนต์กระบะอีซูซุ 1 คัน ที่ลูกหนี้นำมาเป็นหลักประกับเงินกู้ จุดที่ 3 เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนีงในพื้นที่อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา จับกุมตัวนายขวัญใจ และนายวิชัย พบเอกสารเงินกู้ อาวุธปืน 3 กระบอกพร้อมกระสุน รถยนต์ 3 คัน รถจักรยานยนต์ และของกลางอื่นๆรวม 11 รายการ

จุดที่ 4 เข้าตรวจค้นร้านขายโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่ง ย่านถนนกะโรม ในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พบความเชื่อมโยงเฟซบุ๊กชื่อแอพพอร์ตโมบาย บ้านพี่อรผ่อนทุกอย่าง จับกุมตัวนางสาวเกษรชญานิษฐ์ อายุ 44 ปียึดโทรศัพท์มือ 1 เครื่องที่ใช้จัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยโทษภาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเขาพนันซึ่งมิได้รับอนุยาตจากเจ้าพนักงาน

จุดที่ 5 เข้าตรวจค้นอาคารให้เช่าห้องที่ 2 ถึงห้องที่ 5 พื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จับกุมนายไชยวัฒน์ อายุ 25 ปี พบเอกสารสัญญากู้ยืมเงินพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ยืมเงิน รถจักรยายนต์ ที่เปิดรับจำนำเงินกู้นอกระบบในการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต จุดที่ 6 เข้าตรวจค้นในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล จับกุมนางสาวน้ำฝน อายุ 29 ปี ยึดโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่องที่ใช้ติดต่อการปล่อยเงินกู้นอกระบบและสลิปการโอนเงิน ทีมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยงทั้งแบบรายสัปดาห์และรายเดือนร้อยละ 182.5 ต่อปี และจุดที่ 7 เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมูที่ 9 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จับกุมนางสาวอทิตา อายุ 37 ปี ยึดโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง พร้อมหนังสือสัญญากู้ยืมเงินซึ่งเป็นการปล่อยเงินกู้นอกระบบ 40 รายการโดยเรียกเก็บดอกเบี้ยงร้อยละ 30 ต่อเดือน


พล.ต.ท ไตรรงค์ กล่าวต่อไปอีกว่า ตำรวจไซเบอร์ทลายแก๊งคนไทยเชื้อสายจีน สืบสวนพบการลักลอบซื้อขายบัญชีม้าผ่านแอปพลิเคชั่นเฟซบุ๊ก ต่อมากลุ่มคนร้ายได้มีการนัดซื้อกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งชั้นสาม ย่านรัชดา ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งนำโดยนายธวัชวงค์ อายุ 19 ปี และพวกอีก 12 คน มีนายเจษฎา อายุ 21 ปี นายหยิ่งชาว อายุ 17 ปี นายนาทณรงค์ อายุ 41 ปี ซึ่งทั้ง 4 คน ทำหน้าที่คัดกรองและรับซื้อบัญชีม้า ดำเนินคดีในข้อกล่าวหาร่วมกันเป็นธุระจัดหาโฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อขายให้เช่าหรือให้ยืมบัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโลโลยี หรือความผิดทางอาญาอื่นใด ส่วนอีก 9 คน ที่เดินทางขายบัญชีธนาคารและบัตรเอทีเอ็ม

แจ้งข้อกล่าวหา เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้อง หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้หรือยืมใช้เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตน ทั้งนี้โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือความผิดทางอาญาอื่นใด

พล.ต.ท ไตรรงค์ ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ยังระบาดต่อเนื่อง มีผู้เสียหาย นับพันคนต่อวัน จึงขอให้ปชช.คิดให้ดีก่อนที่จะกดหรือแชร์ สงสัย โทร 1441 ตร.ไซเบอร์

ตำรวจไซเบอร์แถลงช่วยเหยื่อปักษ์ใต้สูญเงิน 30 ล้าน อายัดเงินคืน 1.2 ล้าน พร้อมทลายแก๊งบัญชีม้าไทยเชื้อสายจีนรวบ 13 คน
ตำรวจไซเบอร์แถลงช่วยเหยื่อปักษ์ใต้สูญเงิน 30 ล้าน อายัดเงินคืน 1.2 ล้าน พร้อมทลายแก๊งบัญชีม้าไทยเชื้อสายจีนรวบ 13 คน
ตำรวจไซเบอร์แถลงช่วยเหยื่อปักษ์ใต้สูญเงิน 30 ล้าน อายัดเงินคืน 1.2 ล้าน พร้อมทลายแก๊งบัญชีม้าไทยเชื้อสายจีนรวบ 13 คน
ตำรวจไซเบอร์แถลงช่วยเหยื่อปักษ์ใต้สูญเงิน 30 ล้าน อายัดเงินคืน 1.2 ล้าน พร้อมทลายแก๊งบัญชีม้าไทยเชื้อสายจีนรวบ 13 คน
กำลังโหลดความคิดเห็น