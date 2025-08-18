ผู้ว่าฯ สงขลายันหนังสือปลอมสั่งนายอำเภอเมืองจัดอาหารว่าง-เจ้าหน้าที่ส่ง รมช.มหาดไทยขึ้นเครื่องบิน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ผู้ว่าฯ สงขลายืนยันของปลอม หนังสือราชการสั่งนายอำเภอเมืองสงขลาร่วมส่ง รมช.มหาดไทยขึ้นเครื่องบินที่หาดใหญ่ พร้อมจัดอาหารและเจ้าหน้าที่มา สั่งตรวจสอบด่วน
วันนี้ (18 ส.ค.) นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวถึงกรณีที่มีการแชร์หนังสือคำสั่งราชการ เรื่องขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวก นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยสั่งการให้นายอำเภอเมืองสงขลา ร่วมส่งนายเดชอิศม์ ที่เดินทาง มาตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 สิงหาคม เวลา 8.25 น. โดยให้เตรียมอาหารว่างเครื่องดื่มและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องรับรอง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2568 ว่า ไม่ใช่หนังสือฉบับจริง และเมื่อวานนี้ ตนมีภารกิจ 3 งาน ก็ไม่ได้ลงนามหนังสือคำสั่งดังกล่าว ซึ่งมีข้อสังเกตการออกหนังสือให้นายอำเภอ ต้องออกจากที่ทำการปกครองจังหวัด
“สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ชอบธรรม และเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ช่วยพัฒนาจังหวัด ซึ่งต้องให้หน่วยงานที่ออกหนังสือตรวจสอบว่ามีการปลอมแปลงหนังสือคำสั่งฉบับดังกล่าวหรือไม่ และใครเป็นคนออก ส่วนลายเซ็นต์ที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนลายเซ็นผมจริงๆ เมื่อผมไม่ได้เซ็น ก็ถือว่าเป็นโมฆะ จะให้สมบูรณ์ก็ต้องให้ผมรับรองว่า ผมสั่งดำเนินการจริง” นายโชตินรินทร์ กล่าว
ส่วนจะดำเนินคดีหรือไม่ ต้องดำเนินการตามระบบราชการ ซึ่งขณะนี้ตรวจสอบได้ทันที โดยให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่รับผิดชอบหน่วยงานไปตรวจสอบแล้ว แต่ผู้ที่เคยปฏิบัตินำการปฏิบัติงานที่เคยทำไปทำหนังสือก็ได้ แต่วิธีการนี้ไม่ใช่วิธีที่ตนปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติแบบนี้ขึ้นอยู่กับบุคคล
ส่วนหนังสือที่ออกไป และอาจมีการปลอมแปลงลายเซ็น เป็นความขัดแย้งของฝ่ายบริหารในศาลาจังหวัดสงขลา หรือมีผู้หวังผลตำแหน่ง หรือผู้หวังผลทางการเมืองหรือไม่นั้น นายโชตนรินทร์ ยืนยันว่า ไม่มี เพราะไม่เคยมาปฏิบัติงานที่จังหวัดสงขลามาก่อน ไม่มีลูกน้องคนใกล้ชิด หรือ มีความขัดแย้ง และไม่ใช่การหวังผลตำแหน่งทางบริหารงานหรือการเมือง ซึ่งยืนยันว่า ตรวจสอบได้
ทั้งนี้ยืนยันไม่หนักใจ เพราะมีเรื่องที่ขับเคลื่อนหลายเรื่อง และเรื่องนี้ก็ต้องไปดูความประสงค์ของผู้ที่ทำหนังสือฉบับนี้