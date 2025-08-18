ส่ง “ป้าสอด” เต่าตนุเพศเมีย กลับบ้านทะเลลันตา หลังรักษาจนหายป่วย

กระบี่ - ร่วมส่ง “ป้าสอด” เต่าตนุเพศเมีย กลับบ้านสู่ท้องทะเลลันตา จ.กระบี่ หลังฟื้นฟูร่างกาย เนื่องจากป่วย ร่างกายอ่อนแรง นานเกือบ 2 เดือน
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จ.กระบี่ ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล และ ชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.) นำเต่าตนุเพศเมีย อายุโตเต็มวัย น้ำหนักราว 140 กิโลกรัม ที่ชาวบ้านตั้งชื่อให้ว่า “ป้าสอด” กลับมาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่ชายหาดบ้านหลังสอด หลังเข้ารับการบำบัดและฟื้นฟูนานเกือบ 2 เดือน
นายปราโมท แก้วนาม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจ.กระบี่ เปิดเผยว่า ย้อนเหตุการณ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ ได้รับแจ้งว่าพบเต่าทะเล ว่ายน้ำผิดปกติ บริเวณหน้าหาดหลังสอด ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ จึงเข้าตรวจสอบและพบว่าเป็น เต่าตนุ (Chelonia mydas) ความยาวลำตัว 101 ซม. ความกว้าง 94.8 ซม. เพศเมีย ไม่พบบาดแผลฉกรรจ์ แต่ไม่สามารถว่ายน้ำได้ตามปกติ จึงรีบนำส่งศูนย์วิจัยฯ เพื่อรักษาและฟื้นฟู ส่วนชื่อ ป้าสอด เป็นชื่อที่ชาวบ้านและจนท.ตั้งให้
หลังการดูแลต่อเนื่อง “ป้าสอด” ฟื้นตัวจนแข็งแรงสมบูรณ์ ก่อนถูกส่งกลับมาสู่บ้านเก่าที่หาดหลังสอด ท่ามกลางรอยยิ้มของเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่มาร่วมให้กำลังใจ
การปล่อยคืนครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการคืนชีวิตสู่ท้องทะเล แต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากให้คงอยู่คู่ทะเลอันดามันต่อไป