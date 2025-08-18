ทางหลวงปัตตานีระดมความคิดเห็นทุ่มงบ 1,200 ล้าน สร้างทางแยกต่างระดับบานา-รามโกมุท

ปัตตานี - ทางหลวงปัตตานีระดมความคิดเห็นทุ่ม 1,200 ล้าน สร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 กับทางหลวงหมายเลข 4356 (แยกบานา) และตัดถนนรามโกมุท คาดใช้เวลา 6 เดือนเพื่อแก้ปัญหาจุดตัดทางแยก
วันนี้ (18 ส.ค.) ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายไชยพร นิยมแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 กับทางหลวงหมายเลข 4356 (แยกบานา) และตัดถนนรามโกมุท เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาทั้งหมดของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาโครงการจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี นายคุณวุฒิ สุนทรนนท์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ผู้จัดการโครงการ) กล่าวรายงาน ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสากิจ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุม
โดยการจัดประชุมในครั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ ได้นำเสนอสรุปผลการศึกษาโครงการ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ สำหรับพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณทางหลวงหมายเลข 42 จุดตัดกับทางหลวงหมายเลข 4365 (แยกบานา) และตัดถนนรามโกมุท รวมระยะทาง 3,795 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ ตำบลตะลุโบะ ตำบลบานา ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีรูปแบบการพัฒนาโครงการ แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 งานก่อสร้างสะพานต่างระดับ ข้ามจุดตัดถนนรามโกมุท และ ข้ามแยกบานา (สะพานเดี่ยวฝั่งลงไป จังหวัดนราธิวาส โดยบริเวณจุดตัดถนนรามโกมุท และ แยกบานา เป็นแบบสัญญาณไฟจราจร) ช่วงที่ 2 การปรับปรุงถนนเชื่อมต่อกับถนนในช่วงที่ ๑ และปรับปรุงถนนแบบ ๒ ทิศทาง สำหรับรถโดยสารขนาดเล็กเชื่อมต่อกับถนนโดยรอบมัสยิดกรือเซะ
ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ดำเนินการศึกษา และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ ครอบคลุมทุกกิจกรรมการก่อสร้าง พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
ภายหลังการจัดประชุมในครั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ ของกรมทางหลวง จะดำเนินการรวบรวมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาพิจารณาประกอบการจัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป โดยผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดของโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.ทางแยกต่างระดับบานา-รามโกมุท.com และเพจเฟซบุ๊ก : ทางแยกต่างต่างระดับบานา-รามโกมุท
นายคุณวุฒิ สุนทรนนท์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ผู้จัดการโครงการ) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้มีการเตรียมความพร้อมในการเตรียมเสนอของบประมาณเพื่อพัฒนาโครงการต่อไป โดยเนื่องจากโครงการนี้เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อนการพัฒนาโครงการ เนื่องจากเพราะมีแหล่งโบราณสถานในระยะ 1 กิโลเมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ โดยจะยื่นเล่มรายงานฯ ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (คชก.) คาดว่าใช้เวลา 6 เดือน เพื่อแก้ปัญหาจุดตัดทางแยก เพิ่มความสะดวก รองรับปริมาณจราจรในอนาคต สอดรับกับโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยงบประมาณก่อสร้างครั้งนี้ 1,200 ล้านบาท