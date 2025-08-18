มือปืนวัย 22 ปีผู้ต้องหายิงหนุ่มดับต่อหน้าแฟนสาวกลางเมืองตรังดอดมอบตัวแล้ว

ตรัง - “สอน หูโตน” มือปืนวัย 22 ปี ดอดเข้ามอบตัวหลังตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าหนุ่มวัย 24 ปี ขณะขี่รถ จยย.พร้อมแฟนสาวดับกลางเมืองตรัง ตำรวจคาดปมขัดแย้งกันในสถานบันเทิง
วันนี้ (18 ส.ค.) จากกรณี นายจิรเมธ เรืองรม อายุ 24 ปี และแฟนสาวนั่งซ้อนท้าย จยย.ออกจากสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.เมือง จ.ตรัง ช่วงเวลาใกล้ตี 2 ของวันที่ 17 ส.ค.2568 ได้มีคนร้ายขับรถ จยย.มาคนเดียว โดยขับตามหลังมาผ่านถนนหน้าโรงแรมเรือรัษฎา บนถนนสายตรัง-พัทลุง ก่อนเร่งเครื่องตามประกบตรงจุดกรวยยางทางเบี่ยงซ้าย ผ่านหน้าร้านประสิทธิ์เฟอร์นิเจอร์ รวมเป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร ก่อนขึ้นประกบจ่อยิงจนรถ จยย.ล้มลง จากนั้นได้วนรถกลับมาจ่อยิงซ้ำอีก 3 นัด ก่อนหลบหนีไปทางสี่แยกท่าบาป เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางถ้ำเขาช้างหาย ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.ตรัง และ ชุดสืบสวน สภ.เมืองตรัง ได้ร่วมกันสืบสวนติดตามและหาพยานหลักฐาน และรวบรวมกล้องวงจรปิดที่ปรากฎภาพผู้ก่อเหตุขับรถจักรยานยนต์ ยี่ห่อฮอนด้า รุ่นเวฟ สีขาว เข้ามาก่อเหตุและหลบหนีไปนั้นคือ นายธนพล (สงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี หรือฉายา “สอน หูโตน” พบประวัติทางคดีอาญา ตาม พรบ.ยาเสพติดฯ ที่ สภ.นาโยง เมื่อปี 2562
ดังนั้น พนักงานสอบสวน สภ.เมืองตรัง จึงได้ขออนุมัติศาลจังหวัดตรังออกหมายจับ ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.ตรัง และ สภ.เมืองตรัง ได้ออกติดตามกดดัน “สอน หูโตน” จึงได้ติดต่อเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งจากการสอบปากคำให้การรับสารภาพว่า เป็นคนลงมือก่อเหตุจริง ส่วนสาเหตุยังไม่ปริปากพูด ขณะที่อาวุธปืนลูกโม่ ขนาด .38 ที่ใช้ในการก่อเหตุอ้างว่าได้นำไปทิ้งลงคลองนางน้อยก่อนถึงปากทางเข้านาหมื่นศรี พื้นที่หมู่ 7 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวไปชี้จุดทิ้งของกลางที่ใช้ก่อเหตุ พร้อมทั้งลงน้ำที่มีความลึกไม่มาก แต่ปรากฏว่ายังไม่พบเจอ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การทั้งหมด เพราะทางการสืบสวนทราบว่า “สอน หูโตน” มาก่อเหตุดังกล่าว เนื่องจากแฟนของเพื่อนผู้ต้องหาคนหนึ่ง มาเที่ยวในสถานบันเทิงที่ผู้เสียชีวิตมากับแฟนสาว และหญิงคนดังกล่าวเข้ามาเต้นและสนุกกับกลุ่มผู้เสียชีวิต จนเพื่อนของผู้ต้องหาเข้าใจผิด และคาดว่า “สอน หูโตน” ได้อาสามาก่อเหตุดังกล่าว
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจยึดรถ จยย.ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ 125 ไอ ทะเบียน 1 กม 2920 ตรัง ซึ่งเป็นรถที่ใช้ก่อเหตุ ถูกนำไปจอดซุกซ่อนไว้ภายในห้องน้ำร้างกลางสวน ในพื้นที่ ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง เบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และพยายามฆ่าผู้อื่น มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง พกพาไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร และจำเป็นเร่งด่วน ตามหมายจับของศาลจังหวัดตรัง ที่ จ.399/2568 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2568