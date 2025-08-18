xs
หนุ่มหนองคายซิ้งบิ๊คไบค์ชนท้ายรถ 18 ล้อ ทั้งรถทั้งคนล้มบนถนน ถูกกระบะที่ตามหลังทับซ้ำ เสียชีวิต ขณะกระบะเผ่นหนีอย่างเร็ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต-หนุ่มหนองคายซิ่งบิ๊กไบค์ เสยท้ายรถ 18 ล้อบรรทุกปูนซีเมนต์ ทั้งคนทั้งรถกลางถนน ถูกรถกระบะ ที่ขับตามหลังมาทับซ้ำเสียชีวิตสยอง ส่วนกระบะเผ่นหนีอย่างรวดเร็ว


เมื่อเวลา 01.20 น.วันนี้ ( 18 ส.ค.68 ) พ.ต.ท.ยุทธพล พรมดาว สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุก ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต มีผู้เสียชีวิต 1 ราย หลังรับแจ้ง จึงพร้อมด้วยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตรุดไปตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุ พบรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์สีฟ้า ทะเบียน 1 กพ 1206 ภูเก็ต สภาพรถได้รับความเสียหายอย่างหนัก เหลือแต่ซาก เนื่องจากเกิดไฟลุกไหม้หลังเกิดอุบัติเหตุ โดยล้มคว่ำอยู่บนถนน ห่างออกไปเล็กน้อยพบรถบรรทุกปูนซิเมนต์ 18 ล้อ จอดอยู่ ใกล้กัน บนถนนพบร่าง นายอรรถพล บุญหยวก อายุ 23 ปี บ้านเดิมมีภูมิลำเนา จ.หนองคาย สวมเสื้อยืดแขนสั้นสีฟ้าอ่อน สวมกางเกงขายาวลายสกอตสีน้ำเงินขาว สภาพฉีกขาด ซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถบิ๊กไบค์คันดังกล่าว พบมีบาดแผลตามร่างกายหลายจุด แพทย์ รพ.วชิระภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันชันสูตรศพก่อนนำศพส่ง รพ.วชิระภูเก็ต


จากการสอบสวนพยานในที่เกิดเหตุทราบว่า ก่อนเกิดเหตุเห็นรถบรรทุก 18 ล้อคันดังกล่าว ขับมาตามปกติและรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ขับตามหลังมาด้วยความเร็ว และ พุ่งชนท้ายอย่างแรง ทำให้ร่างของคนรถบิ๊กไบค์กระเด็นไปตกอยู่บนถนนบริเวณเลนขวาสุด ส่วนรถบิ๊กไบค์อยู่เลนกลาง จากนั้นได้เกิดไฟลุกไหม้


ขณะเดียวกันพยานที่เห็นเหตุการณ์ ได้ใช้ถังดับเพลิงเข้าควบคุมเพลิงที่กำลังลุกไหม้รถบิ๊กไบค์ แต่ได้มีรถกระบะอีซูซุสีบรอนซ์ ไม่ทราบทะเบียนขับมาด้วยความเร็ว มาเลนกลางถนน และชนเข้ากับรถบิ๊กไบค์ ที่ล้มอยู่กลางถนนเข้าอย่างจัง นอกจากนั้นยังมีรถกระบะ ไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบียน สีดำ ขับมาด้วยความเร็ว มาเลนขวาสุด และทับขาของคนขี่บิ๊กไบค์ ที่นอนอยู่บนถนนอย่างแรง


โดยรถกระบะทั้ง 2 คัน ไม่ได้จอดรถให้การช่วยเหลือ และ ได้ขับหลบหนีมุ่งหน้าเข้าเมืองภูเก็ต โดยผู้ที่เห็นเหตุการณ์ยังระบุด้วยว่า รถกระบะทั้ง 2 คัน ขับมาด้วยความเร็ว อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง เพื่อตรวจสอบรถกระบะทั้ง 2 คันมาสอบสวนข้อเท็จจริงอีกครั้งก่อนที่จะมีการแจ้งข้อหากับผู้กระทำความผิดต่อไป

