เศร้า! ผู้จัดการสนามบิน และ ครูการบิน เสียชีวิตแล้ว หลังประสบอุบัติเหตุเครื่องบิน Ultralight Aircraft ตกบนถนน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เศร้า! ผู้จัดการสนามบิน และ ครูการบิน สนามบินเล็กภูเก็ต เสียชีวิตแล้ว หลังประสบอุบัติเหตุเครื่องบินเล็ก Ultralight Aircraft ตกบนถนนก่อนถึงสนามบินเล็ก บ้านป่าคลอก เล็กน้อย ส่วนนักเรียนต่างชาติปลอดภัย
จากกรณี เมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมาเกิดเหตุ เครื่องบินเล็ก Ultralight Aircraft ตกบนถนน เส้น 4024 ป่าคลอก ก่อนถึงสนามบินเล็กทุ่งควายบิน ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เป็นเหตุให้มี ครูฝึกบินชาวไทย ได้รับบาดเจ็บสาเหตุ และ นักเรียนชาวต่างชาติ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย โดยทั้ง 2 คน ถูกนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน ส่วนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุนั้นทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสอบ
ล่าสุดวันนี้ 18 ส.ค. 68 ทางเพจ Flying Phuket ได้โพสต์ข้อความ ไว้อาลัย แสดงความเสียใจกับการจากไปของ “คุณโอ” ผู้จัดการของสนามบิน และครูฝึกการบิน โดยระบุว่า จากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ ทีมงานขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ คุณโอ ผู้จัดการสนามบินและครูการบินของเรา และขอให้ไปสู่สุคติค่ะ
สาเหตุของอุบัติเหตุยังอยู่ระหว่างการสืบสวน จึงไม่สามารถให้รายละเอียดได้ ทั้งนี้ ศิษย์การบินที่โดยสารมาด้วยปลอดภัยดี
กำหนดการงานอภิธรรมศพ ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อมีความชัดเจนค่ะ ครอบครัวและทีมงานขอขอบคุณสำหรับทุกความรักและกำลังใจที่ส่งมาในช่วงเวลานี้นะคะ”
อย่างไรก็ตาม หลังมีการโพสต์ข้อความดังกล่าว ได้มีลูกเพจเข้ามาแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมาก