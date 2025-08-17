รมว.ยุติธรรมเดินหน้ากิจกรรมเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟใต้

ยะลา - รมว.ยุติธรรม เดินหน้าจัดกิจกรรมเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ ที่หอประชุมสิริสวัสดิธร สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา
วันนี้ (17 ส.ค.) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), พล.ท.ไพศาล หนูสังข์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และผู้แทนจากส่วนราชการในพื้นที่ ได้เดินทางไปยังหอประชุมสิริสวัสดิธร สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อเป็นประธานเปิดงาน “ซอลาวาต มาฮับบะห์ นบี สร้างความรักและสร้างกำลังใจ” สำหรับครอบครัวผู้สูญเสียชาวไทยมุสลิม โดยมีผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมประมาณ 2,000 คน
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเยียวยาจิตใจและตอกย้ำความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในพื้นที่ จากการเปิดตัวเลข 22 ปี ความสูญเสีย ตั้งแต่ปี 2547–2568 พบว่าเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่ผ่านการรับรองสามฝ่าย รวมทั้งสิ้น 10,059 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 5,989 คน, ผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 13,445 คน เมื่อแยกตามปีพบว่าช่วงแรกของสถานการณ์มีความรุนแรงสูงสุด โดยปี 2550 มีจำนวนเหตุการณ์มากถึง 1,407 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 892 คน และบาดเจ็บกว่า 1,551 คน ขณะที่ในช่วงหลัง ความรุนแรงมีแนวโน้มลดลง โดยปี 2568 (ม.ค.–ส.ค.) มีเหตุการณ์ 93 ครั้ง เสียชีวิต 38 คน และบาดเจ็บ 310 คน
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขสะท้อนความสูญเสียตลอด 22 ปี สะท้อนว่าความรุนแรงส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนทุกศาสนาอย่างลึกซึ้ง ทั้งครอบครัวชาวพุทธและมุสลิมต่างสูญเสียคนที่รักไปอย่างมิอาจทดแทนได้ การจัดกิจกรรมคู่ขนานครั้งนี้ ถือเป็นความพยายามสร้างพื้นที่แห่งความเข้าใจ ความเมตตา และการสมานฉันท์ระหว่างศาสนา เพื่อเดินหน้าสู่สันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนใต้
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า วันนี้เป็นกิจกรรมของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 และ ศอ.บต. หน่วยงานของจังหวัด โดยย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตในรอบ 21 ปี โดยนำครอบครัวผู้เสียชีวิตมาจัดกิจกรรม ช่วงบ่ายเป็นของผู้นับถือศาสนาอิสลาม โดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประมาณ 6,000 ราย โดยกิจกรรมทางศาสนาอิสลามโดยใช้ชื่อว่า ซอลาวาต มาฮับบะห์ นบี สร้างกำลังใจ สร้างสันติสุข ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต โดยให้พบกับผู้นำศาสนา ฟังคุตบะ หรือฟังธรรมในการน้อมนำคำสอนมาใช้ดำเนินชีวิต โดยเป็นปีแรกในการจัดขึ้น โดยเราไม่อยากจะทิ้งเขาไว้ ทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งจริงๆ อยากเปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นพลัง แม้สูญเสียผู้นำครอบครัวไปแล้ว จึงได้ให้มีกิจกรรมร่วมกัน และได้ให้รัฐเข้าถึงมาสนับสนุน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขณะที่ทายาทของผู้เสียชีวิต สองรายซึ่งเป็นตัวแทนของ จ.ยะลา ได้กล่าวขอบคุณทางหน่วยงานภาครัฐที่ให้การช่วยดูแล หลังจากสูญเสียผู้นำครอบครัว จากเหตุการณ์ความไม่สงบ อีกทั้งยังกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน